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Чубайс перестал быть совладельцем бизнес-центра напротив Кремля
С конца августа «Романов двор» перешел под контроль «Тройка реал эстейт инвесторс лимитед»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс больше не числится совладельцем бизнес-центра «Романов двор», который находится в пешей доступности от Кремля. Если до августа этого года он в выписке ЕГРЮЛ назывался учредителем владеющего частью бизнес-центра ООО «Ингео», то 27 августа в запись были внесены изменения. Теперь единственный участник юрлица — компания «Тройка реал эстейт инвесторс лимитед», структура экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.

Газета «Ведомости», обратившая внимание на эту сделку, со ссылкой на представителя Чубайса сообщила, что Варданян решил провести консолидацию активов в Романовом переулке, предложив выкупить у Чубайса его долю. При этом неясно, смог ли последний заработать на сделке.

Консолидацию активов Варданяном работавшие с бизнес-центром специалисты объясняют реконструкцией комплекса, после которой там появятся новые рестораны, бизнес-клуб, интерактивная сцена.

Чубайс стал совладельцем третьей очереди «Романова двора» в апреле 2018 года. Тогда глава «Роснано» получил 90% ООО «Ингео» стоимостью 468,6 млн руб.

Третья очередь офисного комплекса общей площадью 8 тыс. кв. м была открыта в 2014 году. Он находится в Романовом переулке в одном квартале от Манежной площади. Крупнейшим арендатором в 2018 году являлась корпорация Apple. Помимо нее площади в бизнес-центре арендовали агентство Bloomberg, финансовый консультант Rothschild, аукционнный дом Sotheby’s, Raiffeisen Bank, Boeing, банки MUFG и Monte del Paschi di Siena.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Анатолий Чубайс, Рубен Варданян
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