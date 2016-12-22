Анатолий Чубайс стал совладельцем бизнес-центра «Романов двор»

Предправления «Роснано» Анатолий Чубайс стал совладельцем третьей очереди бизнес-центра «Романов двор» площадью около 8 тыс. кв. м. Стоимость здания в пешей доступности от Кремля оценивается в $50 млн

Анатолий Чубайс (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Бывший совладелец «Тройки Диалог» Рубен Варданян пригласил Анатолия Чубайса к участию в девелоперском проекте, следует из сообщения «Интерфакса». «Партнеры [Варданян и Чубайс] выкупают третью очередь бизнес-центра «Романов двор», — уточнил представитель Чубайса. — Сделка реализована путем покупки части долей ООО «Ингео» и прав требования к нему». Сумму и продавца собеседник РБК не назвал.

Анатолий Чубайс с 11 апреля 2018 года владеет, по данным базы СПАРК, 90% ООО «Ингео» номинальной стоимостью 468,6 млн руб. Продавцом выступила кипрская компания «Дуилд Констракшнз Лтд», у которой осталось 10%. Гендиректором компании является Наталия Тишендорф, глава принадлежащей Варданяну инвестиционной компании «Авика».

«Вся требуемая законодательством налоговая и финансовая отчетность будет представлена Анатолием Чубайсом в установленный срок», — добавил представитель Анатолия Чубайса.

Получить оперативный комментарий Наталии Тишендорф и Рубена Варданяна не удалось.

Фото: bc-romanov-dvor.ru/

Третья очередь офисного комплекса общей площадью 8 тыс. кв. м была открыта в 2014 году. Он находится в Романовом переулке в одном квартале от Манежной площади в Москве. Крупнейшим арендатором является корпорация Apple. Общая площадь трех очередей — 51,5 тыс. кв. м. Стоимость третьей очереди «Романова двора» — около $50–60 млн, считает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Партнер Colliers International Станислав Бибик оценил актив в 350 тыс. руб. за 1 кв. м. Таким образом, общая стоимость здания может быть около $45 млн по курсу ЦБ, подсчитал РБК.

Ранее партнером Варданяна был основатель RD Group Гагик Адибекян. В начале 2018 года «Ведомости» написали, что партнеры решили разделить бизнес. Офисы было решено оставить за Варданяном, торговые центры (в том числе ТЦ «Времена года») — за Адибекяном.