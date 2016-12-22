Киносети попросили Кремль не ограничивать количество показов фильмов

Крупнейшие участники отечественного рынка кинотеатров направили в администрацию Кремля письмо с требованием не принимать поправки, устанавливающие квоту в 35% от общего числа показов на один фильм

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Киносети написали письмо в администрацию президента с просьбой не вводить предельную квоту в 35% на количество сеансов каждого фильма от общего числа показов всех картин в день. Об этом сообщили РБК четыре источника на кинорынке. Само письмо есть в распоряжении РБК.

Документ адресован начальнику управления президента по общественным проектам Сергею Новикову и подписан киносетями «Синема Парк», «Формула Кино», КАРО, «Киномакс», «Синема Стар», «Пять Звезд», «Премьер-зал» и «Монитор».

Письмо было направлено накануне, 20 сентября. На прошлой неделе киносети встречались с Новиковым и обсуждали эту инициативу. Во встрече приняли участие представители крупнейших российских киносетей, в том числе владелец объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Александр Мамут.

В своем обращении к Новикову представители рынка выразили обеспокоенность по поводу проекта поправок в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии России» № 126-ФЗ от 22 августа 1996 года, которые предполагают ввести ограничения по прокату.

«Искусственные ограничения и чрезмерное государственное регулирование способны затормозить и так неинтенсивное развитие кинотеатров, поскольку бизнес может потерять свою привлекательность для инвесторов, что в свою очередь отразится и на росте показателей российского кино», — отметили в киносетях.

В качестве обоснования неприемлемости введения ограничения на количество сеансов авторы письма указывают на то, что это не будет способствовать росту доли российского кино, поскольку в таком случае не будет прямой связи между количеством фильмов и сеансов.

Также предлагаемые поправки не помогут увеличить количество и качество отечественных лент. Киносети уточняют, что в России в среднем сейчас выходит порядка 110 российских картин, из них только около десяти достигают значимых результатов по сборам. Это, замечают в индустрии, «является критически малым количеством, чтобы обеспечить ожидаемую посещаемость и заполняемость кинотеатров».

Киносети указали на специфику репертуарного планирования, которое заключается в том, что в первую неделю проката каждому фильму вне зависимости от страны его производства дается максимальный выход, который превышает 35%. Однако в последующие недели идет сокращение его проката почти вполовину.

«Принимая во внимание количество и периодичность российского контента на протяжение последних лет, можно смело говорить о том, что искусственно введенные меры по ограничению свободной конкуренции не приведут к увеличению доли российского кино в денежном выражении и крайне отрицательно скажутся на работе кинотеатров страны», — заключают авторы письма.

РБК направил запрос в Минкультуры.

Законопроект, о котором идет речь, Минкультуры представило на прошлой неделе, 10 сентября. Замглавы ведомства Павел Степанов указывал, что исключение власти могут сделать для некоторых российских фильмов. По его словам, 35% — это стандартная антимонопольная норма по законодательству о конкуренции, которая действует на других рынках.

В феврале глава Минкультуры Владимир Мединский говорил о том, что в этот период обрушился прокат большого числа отечественных фильмов из-за ленты «Пятьдесят оттенков свободы» — заключительной части эротической кинотрилогии по книгам Эрики Леонард, известной более под псевдонимом Э.Л. Джеймс. Глава ведомства отметил, что в отдельные дни у фильма было 70% проката в репертуарной сетке. Он попросил поддержать Минкультуры и обязать Федеральную антимонопольную службу разработать ограничения по числу сеансов. Тогда же Мединский озвучил впервые цифру в 35%.