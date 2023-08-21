Правительство не поддержало идею запретительных пошлин для импортных БАД

Ввести заградительные пошлины 220% на импорт БАД из недружественных стран предлагал Национальный союз защиты прав потребителей. Но власти эту меру не поддержали - эксперты считают, что она может негативно отразиться на потребителе

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Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию не поддержала инициативу о введении запрета или заградительных пошлин на ввоз в Россию биологических активных добавок (БАД) из недружественных стран. Об этом сообщил РБК один из участников состоявшегося 15 августа заседания подкомиссии, где обсуждался этот вопрос. В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что «данная инициатива не была поддержана», но за подробностями рекомендовали обратиться в Роспотребнадзор. РБК направил запрос в ведомство.

Запретить импорт в Россию биодобавок из недружественных стран или ввести заградительные пошлины 220% (такой размер налога по сути, равнозначен полному запрету) на их ввоз предлагал Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП). Инициатива о повышении пошлин рассматривалась на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в начале 2023 года — тогда Минэкономразвития попросило НСЗПП подготовить обоснование свои предложения, рассказывал «Известиям» глава союза Павел Шапкин.

В рамках прошедшего заседания подкомиссии обсуждались оба предложения НСЗПП, рассказывает источник РБК: и включение биологически активных добавок в перечень продукции, запрещенной к ввозу в Россию в рамках продэмбарго, и введение повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на БАД из таких стран в размере 220%. Отечественные производители БАД, в свою очередь, предлагали ввести ставки соответствующих пошлин чуть меньшего размера — 50-70%. «Оба предложения не поддержаны», — говорит участник совещания.

Необходимость введения ограничений в отношении БАДов в НСЗПП объясняли быстрым ростом серого и черного рынков этих препаратов, что создает опасность для потребителя. В 2014 году Россия ввела эмбарго на ввоз пищевых продуктов и сельхозсырья из недружественных стран, прежде всего, США и Евросоюза, но биологически активные добавки, специализированное питание для спортсменов, витаминно-минеральные комплексы, концентраты белков и их смеси, пищевые волокна, а также пищевые добавки под этот запрет не попали.

Лидером по импортным поставкам БАДов в Россию в 2022 году были производители из США, оценивали аналитики Tebiz Group. Основная доля импорта (74%) приходилась на недорогие добавки, которые помимо США поставлялись из Германии и Китая. В случае введения заградительных пошлин под ограничения могла попасть, в частности, продукция компаний Solgar, Pharmamed, Unipharm, Stada, которые традиционно занимают топовые места в продажах.

Сколькл БАДов покупают россияне В первом полугодии 2023 года россияне купили биологически активных добавок на 59,6 млрд руб. — коммерческий рынок БАД увеличился в рублях на 7% относительно аналогичного периода 2022 года, оценивала аналитическая компания DSM Group. В упаковках за этот же период ёмкость рынка сократилась на 3,4% — до 190,5 млн упаковок. В структуре российского рынка БАД в 2022 году внутреннее производство превышало объем импортных поставок в 1,5 раз, отмечала Tebiz Group. В июне 2023-го в тройку крупнейших производителей, на долю которых приходилось 28,2% продаж, DSM Group включала отечественные компании «Эвалар» (доля 14,7%) и «Квадрат-С» (6,8%), а также американского производителя Solgar (6,7%). В топ-10 входили PharmaMed, «ВТФ», Stada, «Мирролла», Queisser Pharma, Unipharm, Dr.Reddy's. Средневзвешенная цена упаковки БАД в июне 2023-го составила 322 руб.

Введение заградительных ввозных пошлин для БАДов не решило бы проблему с контрафактом, но негативно отразилось бы на российских потребителях, сделав для них менее доступной легальную и проверенную продукцию производителей, которая уже давно поставлялась в Россию, и к которой привыкли покупатели, считает сопредседатель Союза потребителей Антон Недзвецкий. «Вся легальная продукция существенно бы подорожала, а это может привести к тому, что люди будут вынуждены отказываться от необходимых им товаров или существенно за них переплачивать. На потребителей в последнее время и так обрушилось много экономических последствий, связанных и с ростом курса доллара, и с инфляцией, и с подорожанием других товаров — зачем усугублять их положение? », — рассуждает эксперт. Бороться с контрафактом, по мнению Недзвецкого, нужно таким образом, чтобы на рынке оставалась доступная и качественная продукция. В частности, с 1 октября 2023 года в России начнется обязательная маркировка БАДов, которая позволить улучшить контроль за прослеживаемостью товаров, напоминает собеседник РБК. Еще одна эффективная мера, о которой говорит эксперт — досудебная блокировка сайтов, которые предлагают приобрести контрафактную продукцию.