Роспатент отказал «дочке» РЖД в регистрации товарного знака «Стриж»

Роспатент отказался регистрировать товарный знак скоростных поездов «Стриж», следующих из Москвы до Нижнего Новгорода и Берлина. Их логотип оказался схожим с эмблемой московской логистической компании

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Роспатент отказался регистрировать товарный знак скоростных пассажирских поездов «Стриж» (принадлежат «дочке» РЖД — Федеральной пассажирской компании) из-за сходства с брендом другой компании. Об этом говорится в решении ведомства.

Поезда «Стриж» ФПК закупила в 2014 году у испанской компании Talgo. Они курсируют по двум направлениям из Москвы — до Нижнего Новгорода и Берлина и обратно. Товарный знак, включающий в том числе логотип с изображением птицы на синем фоне, Роспатент отказался регистрировать еще в феврале 2019 года. ФПК пыталась обжаловать решение, но снова получила отказ.

По данным ведомства, этот товарный знак похож на эмблему одноименной логистической компании из Москвы. «Сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Стриж». <...> Выполнение словесных элементов заглавными буквами русского алфавита усиливает сходство», — говорится в заключении.

Кроме того, по данным Роспатента, у знаков схожи идея — быстрая «доставка» — и графическое изображение. «Сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, в виду наличия в их составе изобразительного элемента в виде стилизованного изображения птицы», — говорится в документе.