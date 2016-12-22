Швейцарские фермеры задумались об уменьшении размеров своих коров

Большие коровы нуждаются в большем количестве корма и занимают больше места в стойлах, считает группа швейцарских фермеров New Swiss Cow. Разведение более мелких пород позволит повысить эффективность животноводства, считают они

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В Швейцарии небольшое объединение New Swiss Cow («Новая швейцарская корова»), которое консультирует около сотни местных молочных ферм, намерено преломить тенденцию к разведению крупных пород коров, сообщает Bloomberg.

По данным этой ассоциации, на протяжении последних 50 лет в Швейцарии стремились разводить породы весом порядка 800 кг: считалось, что крупные коровы дают больше молока. Почти половина из 537 тыс. коров Швейцарии представляют собой помесь двух пород — симментальской и американской красной голштинской, пишет Bloomberg. По данным ассоциации производителей Swiss Milk, это скрещивание помогло увеличить примерно вдвое среднегодовой надой на одно животное — до 7400 л молока.

Однако New Swiss Cow утверждают, что неверно считать, будто такой скот экономически эффективный. Ему требуется больше места в стойлах, чем породам, растущим до 500–600 кг, больше корма и воды, а также чаще нужна ветеринарная помощь, указывает представитель New Swiss Cow Майкл Шварценбергер. Животные весом от 500 до 600 кг в год могут давать более 6–7 тыс. литров молока с заметно меньшими издержками, утверждают представители группы.

Однако помимо экономики есть еще одна причина, по которой разведение более мелких пород коров может быть экономически выгодно.

Небольшим коровам проще добираться до высокогорных пастбищ, объяснила Bloomberg Сандра Хелфенштайн, пресс-секретарь Швейцарского союза фермеров (объединяет около 50 тыс. крестьянских хозяйств в конфедерации). Лето 2018 года было засушливым в Восточной Швейцарии и Германии, отмечает Bloomberg. Фермеры были вынуждены раньше вернуть с летнего выпаса свои стада, так как животным не хватало корма. ​

Несмотря на то что три четверти Швейцарии покрыты пастбищами, фермеры все равно закупают концентрированные корма для животных, чтобы достичь высоких показателей, добавила Хелфенштайн.