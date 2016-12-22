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Фермеры Швейцарии задумались о разведении маленьких коров
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Фермеры Швейцарии задумались о разведении маленьких коров
Бизнес, 15:03
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Швейцарские фермеры задумались об уменьшении размеров своих коров
Большие коровы нуждаются в большем количестве корма и занимают больше места в стойлах, считает группа швейцарских фермеров New Swiss Cow. Разведение более мелких пород позволит повысить эффективность животноводства, считают они
Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Швейцарии небольшое объединение New Swiss Cow («Новая швейцарская корова»), которое консультирует около сотни местных молочных ферм, намерено преломить тенденцию к разведению крупных пород коров, сообщает Bloomberg.

По данным этой ассоциации, на протяжении последних 50 лет в Швейцарии стремились разводить породы весом порядка 800 кг: считалось, что крупные коровы дают больше молока. Почти половина из 537 тыс. коров Швейцарии представляют собой помесь двух пород — симментальской и американской красной голштинской, пишет Bloomberg. По данным ассоциации производителей Swiss Milk, это скрещивание помогло увеличить примерно вдвое среднегодовой надой на одно животное — до 7400 л молока.

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Однако New Swiss Cow утверждают, что неверно считать, будто такой скот экономически эффективный. Ему требуется больше места в стойлах, чем породам, растущим до 500–600 кг, больше корма и воды, а также чаще нужна ветеринарная помощь, указывает представитель New Swiss Cow Майкл Шварценбергер. Животные весом от 500 до 600 кг в год могут давать более 6–7 тыс. литров молока с заметно меньшими издержками, утверждают представители группы.

Однако помимо экономики есть еще одна причина, по которой разведение более мелких пород коров может быть экономически выгодно.

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Небольшим коровам проще добираться до высокогорных пастбищ, объяснила Bloomberg Сандра Хелфенштайн, пресс-секретарь Швейцарского союза фермеров (объединяет около 50 тыс. крестьянских хозяйств в конфедерации). Лето 2018 года было засушливым в Восточной Швейцарии и Германии, отмечает Bloomberg. Фермеры были вынуждены раньше вернуть с летнего выпаса свои стада, так как животным не хватало корма. ​

Несмотря на то что три четверти Швейцарии покрыты пастбищами, фермеры все равно закупают концентрированные корма для животных, чтобы достичь высоких показателей, добавила Хелфенштайн.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: коровы , Швейцарии
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