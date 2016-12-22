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Виноделы Крыма сообщили о сбое в ЕГАИС
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Виноделы Крыма сообщили о сбое в ЕГАИС
Бизнес, 14:58
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Виноделы Крыма сообщили о сбое в ЕГАИС
Сбой в ЕГАИС зафиксировала в понедельник крымская «Массандра», один из крупнейших производителей вина. Проблему подтвердили и на «Золотой Балке». Во второй половине вторника, 21 августа, сбой был устранен
Винодельческое предприятие «Массандра» (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

На сбои в системе ЕГАИС, контролирующей производство и оборот алкоголя в России, пожаловался один из крупнейших российских производителей вин — ФГУП «ПАО Массандра». О проблемах в системе, которые начались в понедельник, 20 августа, написала на своей странице в Facebook директор «Массандры» Янина Павленко. По ее словам, «ЕГАИС висит» с понедельника из-за технических проблем с печатью информации на акцизных марках, «в остальном проблем нет». «Вот и обеспечивай продукцией потребителей, когда второй день стоим... в разгар сезона», — посетовала Павленко.

С проблемами столкнулся и другой крупный крымский винодел — «Золотая Балка». Его представитель подтвердил, что ЕГАИС «уже второй день не работает». Сейчас розлив вина из-за замены лицензии приостановлен, поэтому на работе предприятия этот сбой не скажется, заверил представитель «Золотой балки».

В Росалкогольрегулировании РБК сообщили, что «система работает в штатном режиме». В разговоре с РБК Павленко уточнила, что Росалкогольрегулирование оперативно отреагировало на жалобы, и к 13:00 вторника, 21 августа, сбой был устранен. Последствия для «Массандры» ее директор не уточнила, сказав только, что в сезон предприятие разливает около 60–80 тыс. бутылок вина в день. Всего в год «Массандра», согласно информации на ее сайте, выпускает около 10 млн бутылок вина 60 марок.

Технические сбои в работе ЕГАИС из-за проблем со связью в Крыму несколько раз случались, но тогда речь шла о кратковременных проблемах, говорит гендиректор крымского производителя вина Alma Valley Андрей Григорьев. «Были единичные случаи, когда что-то прервалось и на марке вообще не было информации, но это 5–10 марок». На этой неделе Alma Valley не осуществляет розлив вина, поэтому о сбое в ЕГАИС Григорьев не осведомлен.

Для предприятия, у которого есть план розлива, «два дня — это несколько десятков тысяч бутылок», и проблемы в ЕГАИС — это неприятный форс-мажор, который сбивает работу, указывает гендиректор Alma Valley. Однако он сомневается, что один-два дня простоя критически скажутся на работе крупного винодельческого предприятия. Простой линий розлива в течение одного дня не принесет компаниям существенных затрат, по сути, он будет равен зарплатам сотрудников за день, уверен совладелец проектов «Лефкадия» и «Саук Дере» Михаил Николаев. «Другой вопрос, что если вино не разливается вовремя, это сказывается на его качестве», — добавил Николаев.

Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) была введена в России в 2006 году для учета производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. С 1 июля 2017 года все российские розничные магазины фиксируют в системе розничную продажу алкоголя потребителям. В ноябре 2017 года в работе ЕГАИС произошел масштабный сбой, который продолжался около двух дней — первыми о нем сообщили пивоваренные компании. В Росалкогольрегулировании тогда проблемы опровергали и сообщали, что ЕГАИС работает в штатном режиме.

Авторы: Елена Сухорукова, Ольга Дубравицкая.
Теги: Крым , Вино , ЕГАИС
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