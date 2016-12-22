На российском рынке майонеза впервые за 13 лет сменился лидер

Бренд «Махеевъ» утратил позицию лидера на рынке майонеза, которую он занимал с 2005 года, уступив по продажам марке «Слобода» от группы «Эфко». Она известна как производитель подсолнечного и крупный импортер пальмового масла

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Новый лидер

По итогам первых шести месяцев 2018 года на российском рынке майонеза сменился лидер, следует из имеющихся у РБК данных исследовательской компании Nielsen. Самым продаваемым брендом стала «Слобода», принадлежащая группе «Эфко». Продажи майонеза «Слобода» выросли в первом полугодии 2018 года на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 33,7 тыс. т.

У прежнего лидера — бренда «Махеевъ» (принадлежит «Эссен Продакшн АГ») — продажи в первом полугодии снизились на 3,4%, до 30,1 тыс. т. Соответственно, рыночная доля «Слободы» по итогам шести месяцев увеличилась с 14,7 до 16,6%, «Махеева», наоборот, снизилась с 15,1 до 14,9%.

«Махеевъ» вышел в лидеры еще в 2005 году и до сих пор оставался крупнейшим по продажам производителем майонеза, ​указывает источник РБК в отрасли. Производящая его «Эссен Продакшн АГ» была основана в сентябре 2001 года Вадимом Махеевым и Леонидом Барышевым. Производственные мощности расположены в Татарстане. В «Эссен Продакшн АГ» на запрос РБК не ответили.

«Мы видим возможности для дальнейшего качественного роста и взаимовыгодного бизнеса за счет реализации совместных эффективных проектов по управлению товарными категориями с розничными сетями», — прокомментировал выход «Слободы» на первое место директор брендового дивизиона «Эфко» Евгений Шулепов.

Данные Nielsen базируются на аудите розничных продаж в торговых точках разного формата в городах и поселках городского типа с населением свыше 10 тыс. человек. В исследовательской компании не стали комментировать смену лидера на отечественном рынке майонеза. Предпочли не обсуждать эту тему и представители крупнейших розничных сетей.

Доли производителей Если ориентироваться на информацию не о розничных продажах, а о производстве майонеза, то последние доступные данные свидетельствуют в пользу производителя «Махеева». Доля «Эссен Продакшн АГ» в общем производстве майонеза в 2017 году равнялась 16%, «Эфко» — 14%, следует из материалов Масложирового союза России. Промежуточных данных за 2018 год союз не предоставляет. «Русагро» в своем отчете крупнейшим производителем майонеза по итогам 2017 года называет «Эссен Продакшн АГ» с долей рынка 25%, Нижегородский масложировой комбинат (20%, производит майонез «Ряба») и «Эфко» (19%).

Продукция, полезная для здоровья

Группа «Эфко» была основана в 1994 году и сейчас является крупнейшим переработчиком масличных культур, занимается производством жиров и маргарина, бутилированного масла, майонеза, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции. В 2017 году выручка «Эфко», как указано на ее сайте, достигла 108,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.

В 2017 году Роспотребнадзор по итогам первого квартала назвал «Эфко» крупнейшим импортером пальмового масла: в 2015–2017 годах доля импортируемых компанией тропических масел составила 64,5%, сообщала газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Роспотребнадзоре также указывали на то, что ООО «КРЦ ЭФКО-Каскад», структура «Эфко», продававшая продукцию группы, в 2014–2016 годах поставила предприятиям по переработке молока и молочных продуктов 545 т пальмового масла и 2,2 тыс. т заменителей молочного жира на его основе.

В понедельник, 20 августа, в Роспотребнадзоре не ответили на запрос РБК. В майонезе пальмовое масло не используется, напоминает представитель «Эфко».

«Эфко» выступает «категорически против производства любого фальсификата во всех отраслях промышленности и поддерживает предложения по ужесточению наказания за данный вид деятельности», — заявляла в прошлом году группа. При этом она отмечала: «Продукция, произведенная в полном соответствии с требованиями технического регламента и с применением растительных жиров (в качестве компонента которых используется пальмовое масло), не только безопасна, но и полезна для здоровья».

В первом полугодии 2018 года Россия, как свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы, увеличила импорт пальмового масла на 26% в натуральном выражении, до 502,2 тыс. т.

Интерес к здоровым продуктам

В целом продажи майонеза в первом полугодии 2018 года снизились в натуральном выражении на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го почти на 2%, в денежном — на 4%, следует из данных Nielsen. ​В рознице было продано 203,2 тыс. т майонеза на 26,9 млрд руб.

Спрос на майонез уменьшается на фоне растущей популярности «здоровых» продуктов, уточнил представитель Nielsen. Как считают в исследовательской компании, россияне все чаще предпочитают более диетические продукты.

Оценка Nielsen может отличаться от данных самих производителей, указывают в «Эфко». Растущий интерес к здоровому питанию, безусловно, оказывает на рынок определенное влияние, в рамках которого часть потребителей переходит с высококалорийных соусов на более легкие, но долгосрочный тренд на снижение потребления пока не виден, отмечает Евгений Шулепов. По его прогнозу, по итогам 2018 года потребление майонеза в России будет выше или на уровне 2017 года.