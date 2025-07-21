Собственники заявили о выпуске «Мирамистина» на фоне решения суда

Спор из-за предприятия «Инфамед» не затрагивает выпуск лекарственных препаратов, сообщил адвокат собственников. Ранее он говорил, что работа 164 медицинских представителей компании заблокирована судом по всей России

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Выпуску препарата «Мирамистин» на данный момент ничего не угрожает. Об этом говорится в заявлении адвоката собственников компании «Инфамед» Рубена Маркарьяна, поступившем в РБК.

Он уточнил, что Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры «не в виде запрета на выпуск препарата, а в виде запрета собственникам ООО «Инфамед» отчуждать и иным образом распоряжаться имуществом и имущественными правами». Среди них — права ООО «Инфамед» на «регистрационные удостоверения на препараты «Мирамистин» и «Окомистин».

По словам адвоката, идет спор между «владельцами ООО «Инфамед» Хугаевой И.Г., Николаевым В.С. и супругами Хейфиц П.И. и Хейфиц О.Я», который никак не отражается на выпуске препарата. В заявлении также говорится, что ООО «Инфамед» — «не является производителем препарата, а является владельцем регистрационных удостоверений на лекарственный препарат раствор «Мирамистин» и «Окомистин» и имеет право на использование товарных знаков на основании лицензионного договора.

Ранее о том, что работу «Инфамед» заблокировали из-за судебных ограничений, Маркарьян говорил ТАССу. «Речь идет о блокировке работы 164 медицинских представителей компании ООО «Инфамед» из-за ограничительных мер, наложенных судом», — сообщал он.

Он уточнял, что меры наложены из-за судебного разбирательства, связанного с Павлом Хейфицем и его супругой. Как говорил Маркарьян, они полагают, что последние убедили владельца компании заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50% долей компании по номинальной цене 7,5 млн руб. против реальной — более 1 млрд руб. Собственники «Инфамед» подали заявление в ГУЭБиПК.

На сайте «Инфамеда» сообщается, что компания является «эксклюзивным производителем препаратов» и «осуществляет полный цикл: от синтеза активной фармацевтической субстанции до выпуска готового продукта».