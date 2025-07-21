Компания BP объявила о назначении нового председателя совета директоров

British Petroleum объявила о смене председателя совета директоров, вместо Хельге Лунда эту должность займет Альберт Манифолд. Назначение произошло на фоне возвращения BP от низкоуглеродной энергетики к широкой добыче нефти и газа

Альберт Манифолд (Фото: bp.com)

Новым председателем совета директоров британской энергетической компании British Petroleum (BP) станет Альберт Манифолд. В совет директоров он войдет с 1 сентября 2025 года, а с 1 октября приступит к своим новым обязанностям в качестве главы совета, говорится в пресс-релизе компании.

С января 2014 года по декабрь 2024 года Манифолд был главным исполнительным директором ирландской CRH, занимающейся производством строительных материалов. За это время компания провела масштабную реорганизацию и стала одной из крупнейших в мире групп производителей стройматериалов. Манифолд также входит в советы директоров LyondellBasell и Mercury Engineering.

На посту председателя совета директоров BP Альберт Манифолд сменит Хельге Лунда, который занимал эту должность более шести лет — с января 2019 года. О своем намерении покинуть пост главы совета директоров Лунд уведомил компанию в апреле 2025-го.

«Для меня большая честь быть назначенным председателем совета директоров одной из крупнейших энергетических компаний мира и иметь возможность помочь ей полностью раскрыть свой потенциал. BP играет важнейшую роль в удовлетворении растущих мировых энергетических потребностей. Я с нетерпением жду совместной работы с советом директоров BP», — прокомментировал Манифолд.

The Wall Street Journal отмечает, что назначение Манифолда произошло на фоне возвращения BP от низкоуглеродной энергетики к добыче нефти и газа. 2020 году BP представила стратегию трансформации, в которой она обязалась сократить добычу нефти и газа на 40% к 2030 году. Однако в 2023 году на фоне потрясений на энергетических рынках после начала конфликта на Украине планка снижения добычи была снижена. В феврале 2025 года компания объявила о решении вновь обновить стратегию и увеличить добычу, которую раньше планировалось сокращать. Также BP пообещала сократить инвестиции в зеленую энергетику и продать часть активов.