Российский строитель БАМа и ВСМ заявил об интересе к рынкам СНГ и Африки

НПС обсуждает участие в стройках стран СНГ, Монголии, Ближнего Востока и Африки. К подписанию планируются контракты на $500 млн. Но у конкурентов есть преимущество — они приходят со своими деньгами, говорит Алексей Крапивин

Алексей Крапивин (Фото: Олег Барханов / Фонд Росконгресс)

Инфраструктурный холдинг «Нацпроектстрой» (НПС) рассматривает возможность участия в строительстве объектов в странах бывшего СНГ, Ближнего Востока и Африки, а также в Монголии, рассказал в интервью РБК его генеральный директор и совладелец Алексей Крапивин.

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В частности, обсуждается участие компании в проекте автомобильной дороги Ташкент — Самарканд стоимостью несколько миллиардов долларов.

«Я сам родился в Узбекистане, до 13 лет там учился, для меня это малая родина. Дружественная страна, где сохранился и русский язык, и к русским очень хорошо относятся. Мне кажется, что будет здорово и с точки зрения бизнеса, да и, честно говоря, для нашего межгосударственного, если хотите, культурного взаимодействия если будут проекты, которые нашими странами будут строиться совместно. Когда ведущая российская инфраструктурная компания со своей компетенцией, технологиями, с одной стороны, и узбекская сторона, естественно с узбекскими специалистами, вместе занимаются инфраструктурным строительством. То есть люди понимают друг друга, взаимодействуют на одном языке, обмениваются опытом и компетенциями — можно достигать вместе больших успехов и по отдельным проектам, и в долгосрочной перспективе. Всего этого вряд ли можно будет достичь, привлекая какого-либо другого партнера из любой другой страны на один-два проекта», — говорит Крапивин.

В Монголии холдинг обсуждает формат участия в программе железнодорожного коридора Россия — Монголия — Китай, а также развитие Центрального, Восточного, Западного и Северного железнодорожных коридоров.

НПС также рассматривает проекты в других странах СНГ, на Ближнем Востоке, в Африке, где прорабатываются проекты не только в арабских, но и в транссахарских странах.

«Это моя внутренняя задача и цель — зайти именно на масштабное строительство в этих странах. Мы видим, что сейчас появляются крупные инфраструктурные проекты в близких к нам регионах и на эти рынки приходят азиатские строители, турецкие и европейские тоже. И приходят со своими деньгами, у некоторых зарубежных компаний дешевое финансирование это основное конкурентное преимущество», — отметил Крапивин.

Он добавил, что НПС сталкивается со всеми сложностями, с которыми сталкиваются и другие российские компании при работе за рубежом, но эти сложности «преодолимы». «После 2014 года мы потратили много денег, времени и сил на локализацию систем управления движением поездов. В том числе на будущей ВСМ будут полностью отечественные разработки на российском ПО. Скажу также, что до 90% железных дорог Казахстана управляется с помощью системы управления движения поездов, разработанной на нашей базе. Управление движением поездов во многих странах СНГ — практически все это российские разработки. Мы здесь успешно конкурируем и с европейцами, и с нашими китайскими друзьями. Понятно, что помогает колея 1520, которая используется во всех странах СНГ и в той же Монголии. Но мы уже реализовали больше $1 млрд в контрактах. В ближайшее время мы близки к подписанию контрактов еще на $500 млн», — заявил Крапивин.

«НПС продолжает работать на наших традиционных рынках дружественных стран. Больше того, намерен наращивать присутствие во всех регионах, где нас ждут, а таких немало. Я проехал очень много стран за последние шесть месяцев и заметил следующее: мы просто обязаны присутствовать в дружественных странах, то есть в Казахстане, в Киргизии, в Узбекистане, в Монголии и так далее», — добавил топ-менеджер.

Проекты в портфеле НПС В 2023–2024 годах при участии компаний «Нацпроектстроя» были введены участки МСД, трассы М-12 «Восток» с мостом через Волгу в Татарстане, Северный обход Твери, обход Тольятти. Холдинг строит новый терминал в порту Лавна, в конце августа приступил к реконструкции сахалинского порта Корсаков. Стартовало строительство Артемовской ТЭЦ и Южно-Якутской ТЭС. В числе социальных объектов — новый корпус Тюменского госуниверситета и введенный в августе в эксплуатацию Центр водных видов спорта в Южно-Сахалинске. В числе перспективных проектов в «Нацпроектстрое» называют высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург. Работу над проектом ВСЖМ-1 вел один из институтов группы. Строительные компании холдинга уже сегодня работают на объектах Московского транспортного узла, которые в перспективе войдут в состав ВСЖМ-1. За рубежом компания работает над цифровизацией железнодорожных магистралей Казахстана, Монголии и Ташкентского метрополитена.