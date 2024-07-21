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Отельер рассказал о схеме мошенничества с «чиновником из АП»

Владелец отеля «Гельвеция» Теймурханлы рассказал, что телефонный мошенник, представившийся чиновником из администрации президента, просил у него 4,2 млн руб. на лечение больного лейкемией ребенка в Израиле

Отельер рассказал о схеме мошенничества с «чиновником из АП»
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Владелец петербургского отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы рассказал, как столкнулся с мошенниками, которые вышли на него и представились сотрудникам администрации президента (АП). Историю бизнесмен рассказал в своем телеграм-канале.

Теймурханлы прилетел с сыном в Берлин и стоял на паспортном контроле, когда ему написала в WhatsApp помощница и сообщила, что отельера разыскивает «чиновник из АП» по рекомендации профильного комитета администрации города. Она написала фамилию этого чиновника из комитета, отельер отметил, что хорошо его знает. Также она отправила визитку «чиновника из АП» с номером телефона и другими данными.

«Я набираю по телефону в WharsApp, мне отвечает такой «серьезный интеллигентный голос». Человек мне спокойно говорит о том, что вы знаете, мы посоветовались со Смольным, нам дали ваш контакт, я такой-то из администрации президента, Москва, мы сейчас готовим федеральный проект в профильной вашей сфере гостиничной, туризм и так далее, и вы нам очень нужны», — рассказал Теймурханлы.

«Чиновник из АП» стал настаивать на срочной встрече, отельер объяснил, что неделю будет в Берлине и предложил встретиться после своего возвращения в Петербурге. Но собеседник сказал, что надо встретиться в Москве. Теймурханлы объяснил, что лучше будет сначала созвониться, обсудить какие-то подробности, а потом уже встречаться лично. «Чиновник из АП» «мялся», но согласился. Они договорились о времени, разговор вроде бы подошел к концу, но тут собеседник задал «деликатный» вопрос. Он сказал о существовании одного проекта, который «курирует лично Антон Эдуардович» — фамилию он не назвал, было ясно, что речь о главе АП Вайно. Теймурханлы отметил, что это было «психологическим трюком».

«Знаете, мы сейчас лечим ребенка больного восьмилетнего в Израиле от лейкемии, мы ищем сумму в 4,2 млн руб., вовлекаем предпринимателей, мы вот предлагаем вам тоже поучаствовать», — объяснил «чиновник из АП» и отметил, якобы понимая, что сумма большая, будто ее можно попробовать раскидать на несколько предпринимателей. Теймурханлы сказал, что ему нужно выяснить вопрос по поводу денег, и разговор завершился.

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Отельер решил выяснить у знакомого из Смольного, который будто бы рекомендовал его этому чиновнику, подробности об этом собеседнике. Чиновник из Смольного подтвердил, что знает такого и у Теймурханлы развеялись сомнения. Он начал обдумывать, какую сумму можно выделить и как ее перевести. И тут, все еще находясь на паспортном контроле, бизнесмен получил сообщение: «Юнис Юсифович, все-таки прошу вас как можно быстрее определиться с суммой, нам нужно знать ее размер».

После этого отельер снова стал подозревать неладное и опять созвонился со знакомым из Смольного, чтобы узнать, как его разыскивали. Выяснилось, что звонок, в ходе которого узнали номер Теймурханлы, получили по городскому телефону в приемную. После этого бизнесмен пробил номер, и оказалось, что он записан не на мужчину, а на женщину.

Бизнесмен попросил помощницу снова позвонить «чиновнику из АП», представившись финансовым директором, и последить его за реакцией на запрос деталей — на какое юрлицо переводить деньги, по какому договору и т. д. Собеседник бросил трубку «буквально после двух слов» об этом, рассказала помощница.

«Схема, я считаю, такая, очень изощренная», — заключил Теймурханлы.

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