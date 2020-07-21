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Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»

Уфимская «дочка» ОДК по заказу Минобороны разработает универсальный двигатель, который можно будет установить на истребители «Су» четвертого поколения. На создание такого двигателя потребуется около двух лет, считает эксперт
Истребители Су-35 и Су-30
Истребители Су-35 и Су-30 (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Минобороны заказало компании «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») универсальный двигатель, который можно было бы установить на истребители «Су» поколений 4+ и 4++. Об этом заявил гендиректор «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко.

«Каждый год опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки (филиал «ОДК-УМПО». — РБК) получает 60–80 патентов на что-то новое. Более того, мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с применением узлов предыдущих двигателей», — сообщил он.

Семивеличенко уточнил, что этот универсальный двигатель можно будет установить на истребители Су-27, Су-30 и Су-35. «Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем», — отметил он.

Сейчас на эти истребители ставится три двигателя: для Су-27 — это АЛ-31Ф, Су-30 — АЛ-31ФП, на Су-35 — АЛ-41Ф1С.

Что такое «ОДК-УМПО»

Контрольный пакет акций «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» (87%) принадлежит ОДК, которая входит в «Ростех».

Согласно отчету по МСФО, чистая прибыль предприятия по итогам 2018 года составила 15,8 млрд руб., указано в базе СПАРК. С 2011 года «ОДК-УМПО» является головным предприятием дивизиона «Двигатели для боевой авиации» в ОДК. На предприятии работают более 23 тыс. человек.

Для основного эксплуатанта истребителей поколений 4+ и 4++, Министерства обороны, создание универсального двигателя означает сокращение номенклатуры закупаемых изделий, упрощение техобслуживания и логистики, пояснил в беседе с РБК исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«С точки зрения производителя, сокращение многообразия выпускаемых моделей сулит повышение серийности выпуска деталей и упрощение сборки и испытаний», — отметил эксперт.

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На создание такого двигателя с учетом всех необходимых испытаний потребуется около двух лет, причем значительное время займет проведение тестов, оформление подтверждающих документов и контрактация новых изделий, предполагает Пантелеев.

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В 2020 году в ВКС и морской авиации ВМФ России будет около 240 современных многофункциональных истребителей новой постройки типов Су-30СМ, Су-35 и МиГ-29К/КУБ, заказанных с конца 2000-х годов, писала газета «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к Минобороны.

Новый двигатель может быть интересен и иностранным заказчикам, считает исполнительный директор «Авиапорта». «Например, Китай также имеет самолеты семейства Су-27 разных поколений, и для него, вероятно, эта разработка имела бы большой интерес», — подытожил он.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Минобороны, ОДК, Сухой, Су, Су-35
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