Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»

Уфимская «дочка» ОДК по заказу Минобороны разработает универсальный двигатель, который можно будет установить на истребители «Су» четвертого поколения. На создание такого двигателя потребуется около двух лет, считает эксперт

Истребители Су-35 и Су-30 (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Минобороны заказало компании «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») универсальный двигатель, который можно было бы установить на истребители «Су» поколений 4+ и 4++. Об этом заявил гендиректор «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко.

«Каждый год опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки (филиал «ОДК-УМПО». — РБК) получает 60–80 патентов на что-то новое. Более того, мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с применением узлов предыдущих двигателей», — сообщил он.

Семивеличенко уточнил, что этот универсальный двигатель можно будет установить на истребители Су-27, Су-30 и Су-35. «Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем», — отметил он.

Сейчас на эти истребители ставится три двигателя: для Су-27 — это АЛ-31Ф, Су-30 — АЛ-31ФП, на Су-35 — АЛ-41Ф1С.