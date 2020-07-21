Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»
Минобороны заказало компании «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») универсальный двигатель, который можно было бы установить на истребители «Су» поколений 4+ и 4++. Об этом заявил гендиректор «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко.
«Каждый год опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки (филиал «ОДК-УМПО». — РБК) получает 60–80 патентов на что-то новое. Более того, мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с применением узлов предыдущих двигателей», — сообщил он.
Семивеличенко уточнил, что этот универсальный двигатель можно будет установить на истребители Су-27, Су-30 и Су-35. «Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем», — отметил он.
Сейчас на эти истребители ставится три двигателя: для Су-27 — это АЛ-31Ф, Су-30 — АЛ-31ФП, на Су-35 — АЛ-41Ф1С.
Что такое «ОДК-УМПО»
Контрольный пакет акций «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» (87%) принадлежит ОДК, которая входит в «Ростех».
Согласно отчету по МСФО, чистая прибыль предприятия по итогам 2018 года составила 15,8 млрд руб., указано в базе СПАРК. С 2011 года «ОДК-УМПО» является головным предприятием дивизиона «Двигатели для боевой авиации» в ОДК. На предприятии работают более 23 тыс. человек.