Reuters узнал о просьбах нефтяников США к властям отказаться от санкций

Лоббисты, которые представляют интересы нефтегазовых американских компаний, сотрудничающих с Россией, пытаются переубедить конгрессменов вводить более жесткие санкции против Москвы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в сенате США.
Собеседники агентства не стали называть конкретные компании, которые обращаются по этому поводу к законодателям, разрабатывающим законопроект о защите американских выборов от угрозы вмешательства (DETER Act. — РБК).
Источник в сенате уточнил, что обеспокоенность по поводу возможного ужесточения антироссийских санкций высказывает Российско-американская торговая палата. Членами этой некоммерческой организации являются, в частности, ExxonMobil, Shell и Chevron.
Представители компаний и торговой палаты не предоставили агентству комментариев.
Сенатор-демократ Крис Ван Холлен, один из разработчиков DETER, заявил Reuters, что в конгрессе все больше растет двухпартийная поддержка его законопроекта. На вопрос о том, какую позицию занимают представители энергетической промышленности США в вопросе принятия новых санкций против России, выступают ли они против или просят пересмотреть инициативу, Ван Холлен отметил, что «необходимо обсудить ряд вопросов, в том числе связанных с энергетическими проектами США и Европы».
Сенатор добавил, что готов был бы обратиться к «разумным опасениям» представителей нефтегазового сектора США, однако вместе с этим отметил, что американское законодательство должно быть достаточно устойчивым, чтобы не позволить России вмешиваться в будущие выборы в США. Также он указал, что лоббисты энергетических компаний напрямую не обращались к нему.
В настоящее время законопроект Ван Холлена активно обсуждается в американском конгрессе. Он предусматривает введение дополнительных ограничений против России, если появятся доказательства в пользу того, что вмешательство Москвы в американские президентские выборы 2016 года носило более серьезный характер. Россия обвинения Вашингтона во вмешательстве в выборы неоднократно опровергала на высших уровнях.