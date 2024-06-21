Минпромторг предложил поддерживать инжиниринговые компании субсидиями

Минпромторг предложил поддерживать инжиниринговые компании и организации, специализирующиеся на промышленном дизайне, субсидированием их клиентов. Но ведомству пока не удалось убедить Минфин предоставить отрасли налоговые льготы

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Минпромторг предложил субсидировать клиентов инжиниринговых компаний и предприятий, специализирующихся на промышленном дизайне, говорится в плане мероприятий поддержки отрасли («дорожной карте»), подготовленном ведомством (есть у РБК). Первый зампред правительства Денис Мантуров 9 июня подписал резолюцию, в которой поручил главам Минпромторга, Минфина, Минэка, Минцифры, Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруда обеспечить поддержку отрасли. Собеседник, близкий к Минпромторгу, подтвердил подлинность документов.

Инжиниринг — это проработка создания объектов промышленности и инфраструктуры. Промышленный дизайн — профессиональная разработка изделий, устройств и услуг с проработкой их внешнего вида и функциональности.

Идея господдержки инжиниринговых компаний возникла после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года и введения странами Запада антироссийских санкций. До этого момента российские промышленники имели свободный доступ к услугам зарубежных инжиниринговых компаний. Например, по данным Банка России, в 2021 году Россия закупила услуги в области архитектуры, инженерных услуг и услуг в технических областях на $5,1 млрд (в 2020 году — на $3,2 млрд). Наибольший объем услуг был оказан компаниями из Евросоюза (на $2,9 млрд), в том числе Нидерландами ($1,1 млрд) и Германией ($0,8 млрд). Китайские компании поставили в Россию услуги на $0,5 млрд. За последние два года многие иностранные поставщики ушли с российского рынка, производителям потребовалась альтернатива.

Для создания системы господдержки инжиниринговых компаний и организаций, специализирующихся на промышленном дизайне, Минпром разработал поправки в закон о промышленной политике (сформулированы как изменения в федеральный закон «О промышленной политике»), они приняты Госдумой в июне. В закон внесены понятия «инжиниринговые услуги» и «промышленный дизайн», к третьему кварталу 2025 года Минпромторг должен будет сформировать реестр компаний, имеющих право на получение господдержки.

Как Минпромторг предлагает стимулировать отрасль

Согласно тексту плана мероприятий, клиенты инжиниринговых центров и организаций промышленного дизайна смогут претендовать на компенсацию из бюджета части затрат на их услуги. Обязательное условие для предоставления господдержки — компания, специализирующаяся на инжиниринге или промышленном дизайне, должна попасть в реестр профильных организаций Минпромторга, который будет создан к третьему кварталу 2025 года.

Ведомство также предложило субсидировать инжиниринговым центрам расходы на покупку специализированного российского программного обеспечения и на обучение специалистов инженерно-технического профиля по программам профессиональной подготовки или повышения квалификации.

Минпромторг, Минфин и Минэк должны к началу 2025 года разработать программы заемного финансирования с целевым использованием средств Фонда развития промышленности на мероприятия инжиниринга и промышленного дизайна. К этому же сроку ведомства должны подготовить предложения по снижению стоимости заемных средств и других банковских продуктов для компаний в реестре.

Собеседник, близкий к Минпромторгу, рассказал, что сегодня по программам поддержки обратного инжиниринга (создание копии опытного образца. — РБК) отрасль получает господдержку в размере около 5 млрд руб. в год. После доработки плана мероприятий Минпром рассчитывает согласовать в Минфине дополнительный объем финансирования на уровне еще 5 млрд руб. Таким образом, ежегодный уровень государственных вливаний в отрасль может достигнуть 10 млрд руб.

Отказ в налоговых льготах

Осенью прошлого года Минпромторг в проекте концепции развития инжиниринга и промышленного дизайна предлагал предоставить компаниям в реестре налоговые льготы, аналогичные тем, что получают игроки IT-отрасли. В частности, предлагалось освободить услуги промышленного дизайна от НДС, снизить тарифы страховых взносов с 30 до 7,6%, ставку налога на прибыль — до уровня IT-компаний (нулевая ставка до конца 2024 года). В «дорожной карте» поддержки отрасли эти меры отсутствуют. Источник, близкий к Минпромторгу, пояснил, что предложения в части снижения налоговой нагрузки были заблокированы Минфином. На запрос РБК в этом министерстве переадресовали вопросы в Минпромторг.

В пресс-службе Минпромторга, в свою очередь, рассказали, что в 2022 году в России работало более 14 тыс. компаний, специализирующихся на инжиниринге и промышленном дизайне в соответствии с классификацией ОКВЭД. Их совокупная выручка за период составила 3,498 трлн руб. Большую часть денежного потока (83%) сгенерировали предприятия с выручкой от 2 млрд руб. (2,9 трлн руб. без НДС).

Представитель министерства добавил, что требования для включения компаний в реестр и меры поддержки находятся в стадии разработки и обсуждения с отраслевым сообществом.

В пресс-службе «Ростеха» рассказали, что инжинирингом и промышленным дизайном занимаются «если не все, то многие организации», входящие в госкорпорацию: «Предлагаемые меры требуют изучения. Мы приветствуем любые меры господдержки, которые помогут промышленным предприятиям в реализации проектов».

РБК также направил запросы в «Росатом», ОСК, КАМАЗ, АвтоВАЗ, «Газпром», НИПИГАЗ.

Наталья Кириллова, гендиректор инжиниринговой компании АО «Перманент», член генерального совета «Деловой России» (принимала участие в обсуждении плана мероприятий), считает, что стимулирование продаж компаний отрасли инжиниринга и промышленного дизайна (субсидирование стоимости инжиниринговых услуг для промышленных компаний) — более важная мера поддержки, чем налоговые льготы. Она полагает, что на первом этапе даже поддержка на уровне 10 млрд руб. окажет положительное влияние на отрасль, так как даст мультипликативный эффект в виде роста объемов заказов. По ее словам, на рынке насчитывается около 6–7 тыс. предприятий с выручкой более 10 млн руб., остальные компании относятся к малому и микро- бизнесу, и им требуется меньший объем поддержки.