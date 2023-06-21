Иностранные архитектурные бюро вышли из программы реновации Москвы

Отказ иностранных архбюро от работы над программой реновации не создает организационной проблемы, считает главный архитектор Москвы. Именитые иностранцы занимали небольшую долю рынка, но привносили в архитектуру мировое качество

Сергей Кузнецов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Власти Москвы сохраняют планы по финансированию и срокам реализации программы реновации жилого фонда, несмотря на текущую экономическую и геополитическую ситуацию, хотя от участия в ней отказались иностранные архитектурные бюро, заявил в интервью РБК главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Что такое программа реновации Масштабная программа обновления жилищного фонда в Москве была запущена в августе 2017 года. В нее включены дома первого периода индустриального домостроения, возведенные по типовым проектам с 1957-го по 1968 год, и аналогичные им по характеристикам — всего более 5 тыс. строений. В результате реализации программы около 1 млн москвичей «из ветхих пятиэтажек переедут в качественные современные дома», указано на сайте Фонда реновации. Срок реализации программы — до 2032 года.

Обозначенные на старте проекта сроки в пределах 15 лет, по оценке главного архитектора города, вероятно, удастся соблюсти. Сохраняются и планы финансирования: «Программа подразумевает строительство большего количества жилья, чем сносится, и нам важно не залезать в карман налогоплательщиков, чтобы условия жизни одних не повышать за счет других. Самофинансирование, привлечение фондов — важная часть программы», — утверждает Кузнецов.

Единственным последствием событий 2022 года для программы реновации Кузнецов называет выход из нее иностранных застройщиков и архитектурных бюро: «Программа реализуется в быстром темпе, поэтому ждать возвращения иностранцев не имеет смысла, наши архитектурные бюро работают на очень высоком уровне».

Проекты домов, которые будут построены по программе реновации, власти Москвы отбирали на международном конкурсе, к участию в котором были приглашены российские и зарубежные архитекторы. Среди финалистов конкурса, итоги которого были подведены в июне 2021 года, были, в частности, проекты британских бюро Zaha Hadid Architects, Tony Fretton Architects и LDA Design, а также французского PETITDIDIERPRIOUX Architects. После начала специальной военной операции на Украине Zaha Hadid Architects, которое предлагало проект реновации жилых кварталов в Ломоносовском районе, одним из первых отказалось от работы в России.

Именитые архбюро занимали небольшую долю рынка в России, но играли заметную роль в профессиональной и культурной жизни, отметил директор Архитектурной школы МАРШ Никита Токарев: «Такие бюро занимались громкими проектами, которые привносили в российскую архитектуру мировое качество».

Тем не менее организационной проблемы в уходе иностранных партнеров Кузнецов не видит. По его словам, сейчас Москва в основном опирается на собственный ресурс. Потенциально возможна переориентация и на новые рынки, но возможности совместных проектов ограничены: «Для архитекторов имидж принимающей стороны крайней важен, — объясняет Кузнецов. — Все-таки это люди творческого плана, для них вопрос репутации, рекламы и продвижения важнее, чем, например, гонорар. Очевидно, что возможность глобальной рекламы проектов, реализованных в Москве, для многих будет ограничена. И если они оценят, что работа здесь им невыгодна с точки зрения работы глобальной, они сюда не придут».

За первые пять месяцев текущего года в столице по программе реновации расселили 102 дома, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Всего со старта программы реновации в Москве в эксплуатацию было введено 228 новых домов. Снести успели 133, а на освободившейся территории возводятся 46 новостроек. Лидерами по количеству строящегося жилья стали Восточный и Западный округа, где было введено по девять новостроек, и Северо-Восточный округ (семь новостроек).