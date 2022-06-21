Компании переплатят ₽333 млрд за доставку грузов между Россией и ЕC

Экспортеры и импортеры переплатят ₽333 млрд за перевозку грузов между ЕС и Россией

Из-за запрета на проезд российских фур в ЕС отечественные компании уже потратили дополнительно ₽68 млрд. Если не ввести зеркальный запрет, издержки вырастут в разы, предупреждает ассоциация перевозчиков, отрасль ждут банкротства

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Из-за запрета на въезд российских фур в страны Евросоюза, который был введен 9 апреля, стоимость перевозки грузов из Европы в Россию и в обратном направлении выросла в четыре-пять раз. Компании, импортирующие или экспортирующие товары, уже переплатили в связи с этим около 68 млрд руб. Об этом говорится в проекте обращения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) к президенту России Владимиру Путину. Документ обсуждался на общем собрании членов ассоциации во вторник, 21 июня, передает корреспондент РБК.

Если ситуация не изменится — и, в частности, европейским автопоездам по-прежнему будет разрешен въезд в Россию, — дополнительные издержки экспортеров и импортеров до конца года составят 265 млрд руб. То есть в 2022-м общая сумма переплат может достигнуть 333 млрд руб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РБК, что если АСМАП пришлет обращение, оно будет прорабатываться в правительстве. РБК направил запрос представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова, курирующего транспорт.

Почему компании несут потери

Страны Евросоюза перестали пускать к себе грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, в качестве ответной меры на проведение военной спецоперации на Украине. В пресс-службе Федеральной таможенной службы в апреле отмечали, что ограничения не распространялись на автомобильные грузоперевозки фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, а также на доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Тем не менее работу на европейском направлении, по данным АСМАП, вынужденно прекратили 3,1 тыс. российских автопредприятий с общим парком 45 тыс. автопоездов и штатной численностью более 70 тыс. человек.

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Без конкуренции со стороны российских транспортных компаний положение европейских перевозчиков стало монопольным, они многократно подняли тарифы на свои услуги: если до апреля 2022 года стоимость рейса одной фуры из Европы в Россию составляла €3,2 тыс., то сейчас не ниже €12 тыс., сказал РБК гендиректор АСМАП Андрей Курушин. По данным ассоциации, объем перевозок грузов автотранспортом между Россией и ЕС в 2021 году составил 22,8 млн т. Компании из России перевезли 55,4% (12,6 млн т) от него.

Но текущая рыночная ситуация не позволяет отечественным игрокам оперативно переориентировать автопоезда для перевозок по России или в другие страны, говорится в проекте обращения АСМАП. В результате подавляющее большинство транспортных компаний не могут осуществлять перевозки в прежних объемах. Поэтому возникли проблемы с выплатой зарплат, лизинговых платежей, уплатой налогов. Потери доходов российских международных автоперевозчиков на 1 июня превысили 9 млрд руб., подсчитали в АСМАП.

Чтобы выправить ситуацию, члены ассоциации предлагают запретить фурам из ЕС ездить в Россию — доставка должна происходить по схеме перегрузки товаров на границе (как это делается в Белоруссии). Дальнейшая задержка в принятии такого решения приведет многие предприятия автотранспортной отрасли к реальной угрозе банкротства, предупреждают они.

Ранее представители транспортных компаний, опрошенные РБК, отмечали, что из-за запрета ЕС на внутрироссийском рынке возник профицит фур. В итоге индекс грузоперевозок ATI.SU FTL РФ, отражающий изменение тарифов на автоперевозки по 100 популярным направлениям в России, снизился с начала марта к 1 июня на 13,2%, до 1141 пункта. Это почти не оставляет перевозчикам возможностей для развития, заявлял гендиректор транспортной компании GLT Фаиль Шигабутдинов. Ситуация грозит снижением рентабельности, убытками и проблемами с обновлением парка, добавлял управляющий директор «Совтрансавто» Владимир Тян.

Какие меры принимают власти

АСМАП попросит президента о финансовой помощи российским автопредприятиям, пострадавшим от санкций ЕС, решили члены ассоциации на собрании 21 июня. «Ситуация на Украине, введение санкций против нас — это гораздо более серьезное зло [чем пандемия], это новые вызовы для всех нас», — отметил и.о. директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

По его словам, вопросы экономики стоят для международных перевозчиков на первом месте, поэтому ведомство уже подготовило меры финансовой поддержки на общую сумму 24,5 млрд руб. До сих пор об этом не сообщалось.

18,6 млрд руб. из этой суммы Минтранс предлагает выделить из бюджета для сохранения занятости в транспортных компаниях и на компенсацию их затрат.

3,5 млрд руб. — субсидии лизинговым компаниям на возмещение потерь из-за отсрочки на погашение арендных платежей.

2,4 млрд руб. — на компенсацию ущерба в связи с конфискацией на территории Украины транспортных средств и перевозимых грузов (по данным АСМАП, в феврале 2022 года на Украине были заблокированы 180 российских автопоездов).

Идею компенсации за потерянные на Украине транспортные средства уже поддержал Минфин, утверждает Луговенко. А в целом весь пакет мер поддерживают министр транспорта Виталий Савельев и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По словам Луговенко, Минтранс также выступает за запрет на проезд на территорию России фур, зарегистрированных в ЕС. Минтранс и АСМАП подготовили проекты президентского указа и постановления правительства. «Со дня на день ожидаем совещание в правительстве, где решение по указу, по крайне мере на уровне правительства, будет принято», — отметил Луговенко.

Окончательных решений по введению ограничений на въезд грузовых транспортных средств европейских государств в России пока не принято, подтверждает представитель Минтранса. По его словам, этот вопрос обсуждается совместно с Минэкономразвития, Минсельхозом, Минпромторгом и Федеральной таможенной службой. РБК направил запросы в пресс-службы этих ведомств, а также представителю Минфина.

В середине апреля на совещании в Минтрансе было решено не запрещать въезд в Россию фур из Евросоюза в ответ на санкции ЕС в отношении российских автоперевозчиков. Это было связано с мнением крупного российского бизнеса. По мнению компаний, такой запрет может нарушить важные поставки оборудования, включая европейские станки, конвейеры, расходные материалы и запчасти, пояснял источник РБК.