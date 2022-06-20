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Технологии и медиа ,  

Российские операторы начали взимать плату за сим-карты

Стоимость сим-карты у «МегаФона» и «Билайна» составит 50 руб. Введение платы за нее операторы объяснили ростом себестоимости в несколько раз
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Российские мобильные операторы начали взимать плату за приобретение клиентами сим-карт в рамках заключения договора о предоставлении услуг связи, пишет «Коммерсантъ».

Решение связано с ростом себестоимости сим-карт в 3,5 раза из-за вынужденного отказа закупать их у западных производителей и перехода на китайские, сообщила газета.

«МегаФон» и ее «дочка» — Yota — установили цену за сим-карту в размере 50 руб. «ВымпелКом», работающий под брендом «Билайн», введет такой же тариф с 21 июня. Источник газеты на рынке рассказал, что МТС уже ввела плату за сим-карты в некоторых регионах. МТС и Tele2 отказались от комментариев изданию.

Затраты на сим-карты в 2022 году выросли в разы и введение платы за них для клиентов частично компенсирует расходы оператора на подключение нового абонента, сказали в «МегаФоне». Аналогичное объяснение привели в «ВымпелКоме», отметив, что плата за подключение включена в стоимость стартового баланса.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Источник в одном из операторов рассказал газете, что себестоимость сим-карты в июне выросла на 250% по сравнению с прошлым годом, а к началу осени стоимость идентификационного модуля может вырасти на 420%.

В данный момент себестоимость сим-карты составляет €0,8. Такую оценку привел гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, раньше расходы на сим-карту брал на себя оператор, но сейчас это стало невыгодно, поскольку сейчас их покупают для временного пользования.

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С конца февраля западные страны начали вводить санкции против России на фоне ее спецоперации на Украине. Ограничительные меры коснулись в том числе технологий связи, телекоммуникационного оборудования. После этого об уходе из России и прекращении поставок объявили Ericsson и Nokia.

На фоне санкций правительство одобрило целый ряд мер поддержки телекоммуникационной отрасли, в том числе временное смягчение требований по «закону Яровой» о хранении трафика пользователей, снижение налога на прибыль до конца 2024 года и предоставление льготных кредитов.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
сим-карта Билайн МегаФон МТС мобильная связь

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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