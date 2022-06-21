Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 58,8 (-0,53) Инвестиции, 20 июн, 16:17
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 56,17 (-0,54) Инвестиции, 20 июн, 16:17
«Известия» узнали о росте спроса на автокредиты на 48% за месяц Общество, 05:03
Совладельцы «Трансмашхолдинга» создадут в России сервис шеринга станков Бизнес, 04:55
«Опора России» подсчитала издержки бизнеса из-за закона о личных данных Бизнес, 04:25
«Известия» узнали о проверке Шереметьево на предмет нарушения конкуренции Бизнес, 04:15
Каждый второй россиянин тратит на содержание ребенка до ₽30 тыс. в месяц Общество, 04:00
В Херсонской области анонсировали референдум о вхождении в состав России Политика, 03:33
Песков отказался гарантировать жизнь плененным в Донбассе американцам Политика, 03:19
Дмитрий Муратов продал нобелевскую медаль на аукционе за $103,5 млн Общество, 03:05
WP сообщила о гибели «по меньшей мере» второго американца на Украине Политика, 03:05
В ДНР разрешили иностранцам служить во внутренних войсках по контракту Политика, 02:53
Bloomberg узнал о готовности ЕС предоставить Украине статус кандидата Политика, 02:44
«Известия» узнали о просьбе к операторам убрать вышки у учебных заведений Технологии и медиа, 02:20
Песков заявил, что кризис на Украине будет долгим Политика, 01:58
«Коммерсантъ» узнал о предложении «Роснефти» расширить ИТ-льготы Бизнес, 01:52

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Бизнес ,  

«Опора России» подсчитала издержки бизнеса из-за закона о личных данных

По данным организации, поправки к закону «О персональных данных» могут привести издержкам малого и среднего бизнеса в размере почти 33 млрд руб. в год. Еще около 1,7 трлн руб. может стоить необходимое оборудование
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Исполнение поправок к закону «О персональных данных», которые сейчас рассматривает Госдума, может привести к дополнительным издержкам бизнеса на уровне почти 33 млрд руб. в год. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну.

Поправки к закону «О персональных данных» подготовила группа депутатов во главе с Александром Хинштейном. По ним все организации должны уведомлять Роскомнадзор о трансграничной передаче персональных данных в страны, «обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов данных» (в список не входит, например, Китай). Регулятор может постфактум запретить отправку данных в течение тридцати дней после подачи заявления.

Проект также обязывает всех операторов персональных данных быть постоянно подключенными к ГосСОПКА. Сейчас такая норма есть только для объектов критической информационной инфраструктуры (банки, операторы связи и другие).

Необходимость согласовывать передачу данных за рубеж, по мнению «Опоры России», «усложнит ведение внешнеторговой деятельности для малого и среднего бизнеса, вплоть до полной остановки работы в связи административными издержками по подготовке и отправке таких уведомлений». Малый бизнес обычно не имеет отдельной кадровой службы и не может позволить себе расходы на перестройку процессов и взаимодействие с Роскомнадзором, подчеркнули в организации. Там оценивают дополнительные издержки на составление и отправку уведомлений на уровне 32,8 млрд руб. в год.

Помимо этого, по оценке Института исследований интернета (ИИИ), расходы на само подключение к ГосСОПКА составят 1,7 трлн руб.: структурам, которые занимаются обработкой персональных данных, придется закупить сертифицированное ФСТЭК программное обеспечение для обеспечения защищенного канала связи с ГосСОПКА, поясняет гендиректор ИИИ Карен Казарян.

В Роскомнадзоре не согласились с оценками «Опоры России», других экспертов и участников рынка, подчеркнув, что «оператор персональных данных должен уведомлять Роскомнадзор один раз для каждой страны, а не о каждой трансакции». По предложению Хинштейна сроки рассмотрения такого уведомления будут сокращены до десяти рабочих дней, добавили в ведомстве. В Минцифры газете сообщили, что планируют серию встреч с бизнесом для обсуждения и уточнения положений проекта.

Госдуме предложат обязать операторов сообщать РКН об утечках данных
Технологии и медиа
Фото:Leon Neal / Getty Images

Читайте на РБК Pro
Pro
Банки в России срочно меняют ПО из-за санкций. Что ждет рынок финансов
Прогнозы
Pro
Почему нам так приятно узнавать новое — отвечает Вячеслав Дубынин
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору
Статьи
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Buda Mendes / Getty Images Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго
Прогнозы
Pro
Фото: Matej Kastelic / Shutterstock 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла
Статьи

Власти неоднократно обсуждали необходимость ужесточения наказания за утечки персональных данных. Так, с 1 марта 2021 года в России вступил в силу закон об изменении правил обработки общедоступных персональных данных — сведений о гражданах, которые те сами сообщили в соцсетях, на торговых площадках. Теперь эту информацию операторы — владельцы онлайн-платформ не могут распространять по умолчанию. Для таких действий потребуется отдельное согласие пользователя.

В декабре прошлого года Центробанк предложилпроработать вопрос о закреплении в российском законодательстве понятий «обезличенные кредитные истории» и «обезличенные данные», чтобы облегчить передачу агрегированных сведений о заемщиках.

В конце февраля глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство предлагает ввести оборотные штрафы для допустивших утечку персональных данных компаний. По его словам, сейчас бизнес опасается скорее репутационных издержек, нежели штрафа. Сегодня максимальный штраф за утечку персональных данных для бизнеса составляет 500 тыс. руб.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
персональные данные издержки ОПОРА России

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
МВД заявило об отсутствии утечек персональных данных из системы ГИБДД
Общество
Минцифры предложило ввести оборотные штрафы за утечки персональных данных
Бизнес
Экс-глава «Сибура» оспорил персональные санкции ЕС
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter