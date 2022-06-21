«Известия» узнали о проверке Шереметьево на предмет нарушения конкуренции

По данным газеты, на терминал «Москва Карго» (SVO-1) и его акционера пожаловались менеджеры соседнего терминала «Шереметьево-Карго», или SVO-2. Сотрудники терминала считают, что их коллеги незаконно препятствуют обработке грузов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проверяет деятельность грузового терминала аэропорта Шереметьево «Москва Карго» (SVO-1) и его акционера — Международного аэропорта Шереметьево, пишет газета «Известия» со ссылкой на три источника на рынке грузоперевозок.

Ведомства подтвердили газете, что проводят проверки. По ее данным, жалобу на терминал и акционера подали менеджеры соседнего грузового терминала того же аэропорта — «Шереметьево-Карго» (SVO-2), который не зависит от авиаузла. Акционерами терминала являются более 270 граждан России (89,1% уставного капитала), Международному аэропорту Шереметьево принадлежат только 8,9%. Участники рынка грузовых перевозок утверждают, что терминал препятствует обработке грузов в «Шереметьево-Карго», хотя для этого нет законных оснований.

«Мы обратились в органы, так как к нам от клиентов-грузоотправителей и грузовых агентов стало поступать множество жалоб на всевозможные препятствия со стороны аэропорта в обработке грузов в нашем терминале», — рассказал газете заместитель гендиректора по качеству «Шереметьево-Карго» Евгений Якунин.

По его словам, клиенты, которые подали жалобу, решили сохранить анонимность, так как их грузы обслуживают оба терминала. Однако действия Международного аэропорта Шереметьево в последнее время не устраивали как минимум четырех крупных грузовых агентов, уточнил Якунин.

В начале апреля сервис доставки грузов и документов СДЭК сообщил о нарушениях на таможне в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево и на авиационном таможенном посту Центра электронного декларирования (ЦЭД). Компания жаловалась на задержки при таможенном оформлении хамона, товаров из китайского интернет-магазина и убытки в 500 тыс. руб. — деньги пустили на оплату хранения на складах при аэропортах. Генеральная прокуратура начала проверку по этому поводу. После этого, отмечали в СДЭК, ввоз и вывоз товаров возобновили, но с дополнительными запросами и задержками.