МАК назвал причины катастрофы с вертолетом Ми-8 «АлтайАвиа»

Причиной крушения вертолета Ми-8 авиакомпании «АлтайАвиа» с 13 туристами на борту стала недостаточная осмотрительность командира при выполнении посадки, заключила комиссия МАК

Обстановка на месте крушения вертолета Ми-8 авиакомпании «АлтайАвиа», район села Тюнгур, 27 июля 2023 г. (Фото: МЧС России)

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование крушения вертолета Ми-8 авиакомпании «АлтайАвиа» (входит в АФК «Система») в июле 2023 года в районе села Тюнгур на Алтае. Вертолет перевозил экскурсионную группу и при посадке столкнулся с опорой ЛЭП. В результате крушения шесть пассажиров погибли, вертолет был разрушен после пожара.

Комиссия МАК подтвердила, что катастрофа произошла в результате столкновения вертолета с железобетонной опорой ЛЭП и последующего столкновения с землей. При этом способствующими катастрофе факторами явились: выбор места посадки без учета безопасного расстояния до препятствий, неучет влияния попутного порывистого ветра, необоснованное выполнение разворота на висении перед приземлением вертолета, недостаточная осмотрительность командира воздушного судна (КВС) при выполнении посадки, а также превышение ограничений максимальной скорости попутного ветра при висении и развороте, отмечается в тексте окончательного отчета по расследованию катастрофы.

После катастрофы, в сентябре прошлого года, Росавиация ограничила до 4 декабря 2023 года срок действия сертификата эксплуатанта у перевозчика. По данным на 20 мая, ограничения с компании сняты.

В Росавиации сообщили РБК, что «АлтайАвиа» полностью и не прекращала операционную деятельность: «Не выполнял полеты авиационный персонал, отстраненный от полетов до устранения выявленных комиссией нарушений требований федеральных авиационных правил (ФАП)».

РБК направил запрос в авиакомпанию.

Документы авиакомпании По данным МАК, «АлтайАвиа» имеет сертификат эксплуатанта, выданный Росавиацией в марте 2023 года. Этот документ дает компании право выполнять коммерческие воздушные перевозки. Кроме того, у «АлтайАвиа» есть возможность выполнять авиаработы, есть сертификат эксплуатанта авиации общего назначения (выдан в 2021 году Западно-Сибирским управлением Росавиации). А в 2016 году компания получила сертификат организации по техническому обслуживанию гражданских воздушных судов. В Росавиации подтвердили, что сертификат «АлтайАвиа» выдан в марте 2023 года.

Обстоятельства полета

27 июля 2023 года вертолет «АлтайАвиа» выполнял экскурсионный полет — облет горы Белуха, наивысшей точки Алтайских гор, находящейся на границе с Казахстаном. «В 7:30 группа туристов, в составе 13 человек, поднялась на борт и заняла места в салоне, пристегнувшись привязными ремнями», — следует из объяснений капитана судна, которые приводятся в отчете. Туристическую группу взяли на борт в районе поселения Тюнгур. После облета горы вертолет направился к находящемуся неподалеку озеру Аккемское (Аккем), где туристов высадили на двухчасовую пешую прогулку.

После прогулки туристов вновь погрузили на борт, и вертолет отправился в обратном направлении — к Тюнгуру. Но при заходе там на посадку машина задела элементы электросетевой инфраструктуры (опору ЛЭП), потеряла управление, продолжила вращение на земле и загорелась. На борту находились 16 человек (помимо туристов еще три члена экипажа). Экипаж и девять пассажиров эвакуировались из горящего вертолета, четыре пассажира погибли в кабине от пожара, следует из отчета. От полученных ожогов два пассажира позднее скончались в медицинском учреждении, уточняется в документе. Вертолет полностью сгорел.

Посадочная площадка

Комиссия заключила, что экипаж был подготовлен для выполнения таких перелетов, а техническая эксплуатация воздушного судна в основном соответствовала установленным требованиям.

Посадка вертолета выполнялась на площадку, подобранную с воздуха (необорудованную). Это допускается авиационными правилами. Выбор конкретно этой площадки (находится неподалеку от турбазы «Высотник») произошел накануне полета — 26 июля. Решение о ее выборе принимал заместитель гендиректора «АлтайАвиа» по организации летной работы. Как пояснил пилот расследователям, замгендиректора «заверил, что посадочная площадка имеет большие размеры, ровную подстилающую поверхность и минимум препятствий по периметру»: «При этом мы совместно с ним осмотрели карту данного места на мониторе компьютера, я убедился в размерах площадки». Еще чуть ранее, в конце июня, эту площадку для посадки коллегиально выбрали гендиректор «АлтайАвиа» и его заместитель после выезда на местность (сам выезд произошел летом 2022 года).

Ранее КВС посадку в селе Тюнгур не выполнял. Однако был допущен к полетам на вертолете Ми-8 в горной местности с правом подбора посадочной площадки с воздуха до высоты 2000 м, убедилась комиссия. Она также пришла к выводу, что характеристики выбранного участка местности обеспечивали возможность выполнения посадки на Ми-8. Таким образом, версия о нарушении в организации перевозки пассажиров не подтвердилась.

Вместе с тем перед посадкой в новой местности экипаж должен был провести контрольный заход, но не сделал этого. Место планируемой посадки КВС изучал только по картам в интернете.

Выводы комиссии

Столкновение с опорой ЛЭП произошло непосредственно перед посадкой. На высоте около 2 м над землей пилот решил развернуть машину немного вправо, «чтобы пассажирам было удобнее покинуть вертолет по направлению к своей базе», говорится в отчете. В процессе разворота угловая скорость достигла значения 15°/с, что выше ограничений, установленных руководством по летной эксплуатации для вертолета Ми-8 (не более 12°/с). В момент разворота вертолет задел опору ЛЭП хвостовой балкой, командир попытался стабилизировать его, но задел опору уже рулевым винтом. «По кадрам видеозаписи установлено, что в процессе разворота расстояние от втулки винта до железобетонной опоры составляло менее 12 м. Таким образом, КВС принял решение выполнить приземление вертолета, не обеспечив при этом безопасное расстояние до препятствий», — указано в отчете.

Кроме того, пилоты не учли наличие сильного порывистого ветра в момент посадки: «В процессе зависания и дальнейшего разворота на висении вертолет, под воздействием ветра, сместился в сторону опоры ЛЭП».

Проверить подготовку экипажа к полету в штурманском отношении комиссия МАК не смогла, так как документы, находившиеся в вертолете, в том числе полетные карты, были уничтожены пожаром. Комиссия МАК рекомендовала авиакомпании проверить уровень подготовки всего летного состава в штурманском отношении, а также провести дополнительные занятия по эксплуатации Ми-8.

В августе 2023 года стало известно об отстранении пилотов авиакомпании от полетов по предписанию Госавианадзора и возбуждении уголовного дела по ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). О результатах проверки в отношении экипажа не сообщалось.

По итогам общего анализа безопасности полетов в 2023 году МАК вынес рекомендации авиавластям стран — участниц соглашения, в том числе российским (опубликованы в апреле). Среди прочего комитет предложил рассмотреть целесообразность ужесточения требований (.pdf) к подготовке и выполнению демонстрационных, экскурсионных, обзорных и прочих аналогичных видов полетов с пассажирами на борту (то есть полетов, не связанных с использованием воздушных судов в личных целях).

В Минтрансе и Росавиации не ответили на запрос РБК, будут ли заниматься этой инициативой.