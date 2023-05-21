Муж Алсу вышел из бизнеса по производству травматических пистолетов «Оса»

Тремя владельцами 20-процентной доли в «Новых оружейных технологиях» сейчас в ЕГРЮЛ указаны Леонид и Юлия Соколовы, а также новосибирская компания «Технопромвзрыв», остальной пакет (80%) принадлежит гендиректору Геннадию Бидееву

Ян Абрамов и Алсу (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Муж певицы Алсу, предприниматель Ян Абрамов перестал быть совладельцем предприятия «Новые оружейные технологии», где ему до 2023 года принадлежала доля 20%, следует из данных СПАРК. Первым на это обратил внимание телеграм-канал Mash.

«Новые оружейные технологии» — производитель огнестрельного оружия ограниченного поражения и травматических патронов к нему, говорится на сайте компании. Она работает в подмосковном Сергиевом Посаде. Предприятие, в частности, выпускает «Осу» — бесствольный травматический пистолет, разработанный для самообороны в конце 1990-х, патроны к ней, а также продает амуницию, в том числе кобуры и одежду.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) на 21 мая, 80% в компании принадлежит гендиректору Геннадию Бидееву, 17% — Леониду Соколову, 1% — Юлии Соколовой, а еще 2% — новосибирской компании «Технопромвзрыв», которая, согласно СПАРК, занимается оптовой торговлей промышленных химикатов. Сведения о последних трех акционерах «Новых оружейных технологий» внесены 2 марта 2023 года. Чистая прибыль компании в 2022 году, следует из данных СПАРК, составила чуть более 7 млн руб.

Mash утверждает, что причиной выхода Абрамова из оружейного бизнеса стали в том числе санкции. Травматические пистолеты ранее продавали в США, Европу и Израиль, но на фоне западных ограничительных мер в отношении России каналы поставок туда закрылись, передает канал. Кроме того, говорится в публикации, недавно предприятие столкнулось с проверкой Ростехнадзора, в ходе которой были выявлены нарушения.

РБК обратился за комментарием к помощнику Яна Абрамова.