Муж Алсу вышел из бизнеса по производству травматических пистолетов «Оса»
Муж певицы Алсу, предприниматель Ян Абрамов перестал быть совладельцем предприятия «Новые оружейные технологии», где ему до 2023 года принадлежала доля 20%, следует из данных СПАРК. Первым на это обратил внимание телеграм-канал Mash.
«Новые оружейные технологии» — производитель огнестрельного оружия ограниченного поражения и травматических патронов к нему, говорится на сайте компании. Она работает в подмосковном Сергиевом Посаде. Предприятие, в частности, выпускает «Осу» — бесствольный травматический пистолет, разработанный для самообороны в конце 1990-х, патроны к ней, а также продает амуницию, в том числе кобуры и одежду.
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) на 21 мая, 80% в компании принадлежит гендиректору Геннадию Бидееву, 17% — Леониду Соколову, 1% — Юлии Соколовой, а еще 2% — новосибирской компании «Технопромвзрыв», которая, согласно СПАРК, занимается оптовой торговлей промышленных химикатов. Сведения о последних трех акционерах «Новых оружейных технологий» внесены 2 марта 2023 года. Чистая прибыль компании в 2022 году, следует из данных СПАРК, составила чуть более 7 млн руб.
Mash утверждает, что причиной выхода Абрамова из оружейного бизнеса стали в том числе санкции. Травматические пистолеты ранее продавали в США, Европу и Израиль, но на фоне западных ограничительных мер в отношении России каналы поставок туда закрылись, передает канал. Кроме того, говорится в публикации, недавно предприятие столкнулось с проверкой Ростехнадзора, в ходе которой были выявлены нарушения.
РБК обратился за комментарием к помощнику Яна Абрамова.