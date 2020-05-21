Apple выпустила обновление с функцией отслеживания контактов больных

Компания месяц назад сообщила о соответствующих разработках. О готовности использовать приложение объявили несколько штатов

Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Apple 20 мая сообщила о запуске приложения, связанного с распространением коронавируса. Как сообщает CNET, это произошло через месяц после того как компания сообщила о соответствующих разработках.

Apple указывает, что интерес к приложению уже проявили несколько стран, а также власти нескольких американских штатов: Северной Дакоты, Алабамы и Южной Каролины.

Новое приложение позволяет указывать возможные контакты пользователя. Предполагается, что эта система упростит поиск новых инфицированных. Поскольку у значительной части пациентов болезнь проходит без симптомов, не все из них знают, что кого-то заразили. Новое приложение позволит ответить на этот вопрос, что потенциально снизит нагрузку на систему здравоохранения.

При этом, однако, до сих пор существуют вопросы относительно безопасности личных данных.

На прошлой неделе Facebook в связи с коронавирусом ввела функцию групповых видеочатов. Там пообещали, что одновременно общаться в них смогут до 50 человек. Расширил функцию видеозвонков и сервис WhatsApp. Число участников видеоконференций было увеличено с четырех до восьми.





