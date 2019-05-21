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Goldman Sachs $250 (+25,77%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
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Брат Михаила Гуцериева покинул руководство «РуссНефти»
Саит-Салам Гуцериев взял самоотвод и отказался от работы в совете директоров «Русснефти»
Саит-Салам Гуцериев (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Брат основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева, Саит-Салам Гуцериев, покинул совет директоров нефтекомпании. Это следует из данных центра раскрытия корпоративной информации.

Решение было утверждено на собрании совета директоров 21 мая. «Исключить кандидатуру Гуцериева С.С. из списка кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в связи с отзывом согласия на избрание в состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», — гласит пункт решения. Вместо него кандидатом стал Роман Тян. Его вхождение в состав наблюдательного совета было утверждено.

Роман Тян — заместитель генерального директора по экономике и финансам нефтекомпании «Нефтиса» в составе промышленно-финансовой группы «Сафмар» Гуцериева. С 2005 по 2008 год он работал в «Русснефти», закончив работу там в должности заместителя директора департамента бюджетирования и экономического анализа.

Представитель «РуссНефти» отказался от комментариев. Источник, близкий к совету директоров «РуссНефти» сказал РБК, что Саит-Салам Гуцериев написал самоотвод. Причины такого самоотвода он не уточнил.

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Авторы: Георгий Тадтаев, Тимофей Дзядко
Теги: «РуссНефть», Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев
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