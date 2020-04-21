Совладелец «Альфы» назвал лучшей стратегией хранить нефть в земле

Совладелец «Альфы» и европейской нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан считает, что из-за падения спроса реальное сокращение добычи будет больше, чем договорились крупнейшие производители, — более 20 млн барр. в сутки

Герман Хан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Отрицательные цены на американскую легкую нефть WTI, которые были зафиксированы впервые в истории 20 апреля, — это последствие ценовой войны, которую начали Саудовская Аравия и Россия в марте, и фундаментального падения спроса из-за коронавируса, заявил РБК совладелец «Альфа-Групп» и крупнейшей в Европе нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан. «Эти два события наложились одно на другое», — уточнил он.

20 апреля майские фьючерсы WTI открылись на отметке $17,73, и за несколько часов цена контракта упала почти на $56 — до минус $37,63 за баррель.

Нефть негде хранить, и прямо сейчас она никому не нужна, пояснили аналитики, опрошенные РБК. «Для того чтобы останавливать добычу, требуется время. Это невозможно сделать в одночасье. Отсюда все последствия, связанные с перегрузкой хранилищ», — отметил Хан. «Плюс речь идет о фьючерсах, то есть о неком прогнозировании того, что будет со спросом, емкостью свободных хранилищ, поэтому в какой-то момент времени возникла отрицательная стоимость», — указал он.

Герман Хан — РБК: «Снижение добычи будет происходить автоматическим образом» — Сколько реально стоит хранение нефти? Неужели $38 за баррель — с таким минусом торговался фьючерс WTI на бирже в понедельник? — Стоимость хранения нефти — это тоже не какая-то константа. Если владельцы мощностей хранения видят повышенный спрос, то они могут повышать цену. Это не линейная конструкция, в какой-то момент могла возникнуть такая ситуация [с отрицательной стоимостью нефти]. — Долго ли это будет влиять на котировки Brent и производной от нее Urals? — Сейчас это никто не может спрогнозировать. Пока баланс между спросом и предложением не придет к какому-то разумному состоянию, рынок будет колбасить. Но в целом на сегодняшний день самая разумная стратегия — если достаточно низкая стоимость барреля и его еще продать некуда, дешевле хранить его в земле. Это предполагает минимальные расходы, и есть вероятность, что в будущем его можно будет продать по более справедливой цене. — Стоит ли в таком случае еще сильней снижать добычу, чем договорились крупнейшие производители нефти в мире — в сумме почти 20 млн барр. в сутки с 1 мая? — Эта договоренность по объемам уже нерелевантна падению спроса. Снижение добычи будет происходить автоматическим образом. Если производители будут передоговариваться [о дополнительном сокращении добычи], то это будет лишь демонстрацией контроля над ценовой ситуацией. Но тем самым они будут подтверждать уже клинический факт. — То есть падение добычи будет еще значительней, чем они договорились? — Думаю, да.

21 апреля вслед за WTI июньский фьючерс на североморский эталонный сорт нефти Brent рухнул более чем на 25%, до $20,7 за баррель. Цена российской нефти Urals в 9:36 мск упала почти в 2,5 раза, до $7 за баррель, а к середине дня скорректировалась до $9,5, следует из данных Revinitiv и ценового агентства Argus.

Хан, который возглавлял одну из крупнейших в России нефтяных компаний ТНК-ВР, затруднился сказать, как долго будет продолжаться падение котировок. «Пока баланс между спросом и предложением не придет к какому-то разумному состоянию, рынок будет колбасить», — предупредил он. Сейчас самая разумная стратегия — хранить нефть в земле, то есть снижать добычу. «Это предполагает минимальные расходы, и есть вероятность, что в будущем его сырье можно будет продать по более справедливой цене», — заключил совладелец Wintershall Dea.