Совладелец «Альфы» назвал лучшей стратегией хранить нефть в земле

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,26 (+1,59) Quote, 15:01
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 82,62 (+1,51) Quote, 15:01
Лукашенко пригрозил из Бобруйска попрятавшимся в Москве Telegram-каналам Общество, 19:40 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек Общество, 19:40 У девяти курсантов Военного университета в Москве выявили коронавирус Общество, 19:37 В Петербурге отстраненного от службы клирика оштрафовали за крестный ход Общество, 19:23 Парламентарии написали Мишустину о недостаточной мотивации менеджеров ОПК Общество, 19:18 Через 3 дня Ethereum ждет важное событие. Повлияет ли оно на цену монеты Крипто, 19:15 Российский голкипер подписал контракт с «Монреаль Канадиенс» Спорт, 19:07 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:59 Путин обсудил с Роухани борьбу с коронавирусом и энергетику Политика, 18:54 Курс евро превысил ₽84 на фоне дешевеющей нефти Quote, 18:52 Суд заочно арестовал вероятного организатора убийства авторитета Япончика Общество, 18:45 Видеострим. Профессии 4.0: какой будет работа будущего Индустрия 4.0, 18:44  Онлайн с министром: меры поддержки стройотрасли могут быть расширены Недвижимость, 18:34 «Барселона» продаст права на название домашнего стадиона Спорт, 18:30
Падение цен на нефть ,  
0 

Совладелец «Альфы» назвал лучшей стратегией хранить нефть в земле

Совладелец «Альфы» и европейской нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан считает, что из-за падения спроса реальное сокращение добычи будет больше, чем договорились крупнейшие производители, — более 20 млн барр. в сутки
BRENT BR-5.20 $19,16 -28%
Герман Хан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Отрицательные цены на американскую легкую нефть WTI, которые были зафиксированы впервые в истории 20 апреля, — это последствие ценовой войны, которую начали Саудовская Аравия и Россия в марте, и фундаментального падения спроса из-за коронавируса, заявил РБК совладелец «Альфа-Групп» и крупнейшей в Европе нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан. «Эти два события наложились одно на другое», — уточнил он.

20 апреля майские фьючерсы WTI открылись на отметке $17,73, и за несколько часов цена контракта упала почти на $56 — до минус $37,63 за баррель.
Нефть негде хранить, и прямо сейчас она никому не нужна, пояснили аналитики, опрошенные РБК. «Для того чтобы останавливать добычу, требуется время. Это невозможно сделать в одночасье. Отсюда все последствия, связанные с перегрузкой хранилищ», — отметил Хан. «Плюс речь идет о фьючерсах, то есть о неком прогнозировании того, что будет со спросом, емкостью свободных хранилищ, поэтому в какой-то момент времени возникла отрицательная стоимость», — указал он.

Герман Хан — РБК: «Снижение добычи будет происходить автоматическим образом»

— Сколько реально стоит хранение нефти? Неужели $38 за баррель — с таким минусом торговался фьючерс WTI на бирже в понедельник?

— Стоимость хранения нефти — это тоже не какая-то константа. Если владельцы мощностей хранения видят повышенный спрос, то они могут повышать цену. Это не линейная конструкция, в какой-то момент могла возникнуть такая ситуация [с отрицательной стоимостью нефти].

— Долго ли это будет влиять на котировки Brent и производной от нее Urals?

— Сейчас это никто не может спрогнозировать. Пока баланс между спросом и предложением не придет к какому-то разумному состоянию, рынок будет колбасить. Но в целом на сегодняшний день самая разумная стратегия — если достаточно низкая стоимость барреля и его еще продать некуда, дешевле хранить его в земле. Это предполагает минимальные расходы, и есть вероятность, что в будущем его можно будет продать по более справедливой цене.

— Стоит ли в таком случае еще сильней снижать добычу, чем договорились крупнейшие производители нефти в мире — в сумме почти 20 млн барр. в сутки с 1 мая?

— Эта договоренность по объемам уже нерелевантна падению спроса. Снижение добычи будет происходить автоматическим образом. Если производители будут передоговариваться [о дополнительном сокращении добычи], то это будет лишь демонстрацией контроля над ценовой ситуацией. Но тем самым они будут подтверждать уже клинический факт.

— То есть падение добычи будет еще значительней, чем они договорились?

— Думаю, да.

21 апреля вслед за WTI июньский фьючерс на североморский эталонный сорт нефти Brent рухнул более чем на 25%, до $20,7 за баррель. Цена российской нефти Urals в 9:36 мск упала почти в 2,5 раза, до $7 за баррель, а к середине дня скорректировалась до $9,5, следует из данных Revinitiv и ценового агентства Argus.

Хан, который возглавлял одну из крупнейших в России нефтяных компаний ТНК-ВР, затруднился сказать, как долго будет продолжаться падение котировок. «Пока баланс между спросом и предложением не придет к какому-то разумному состоянию, рынок будет колбасить», — предупредил он. Сейчас самая разумная стратегия — хранить нефть в земле, то есть снижать добычу. «Это предполагает минимальные расходы, и есть вероятность, что в будущем его сырье можно будет продать по более справедливой цене», — заключил совладелец Wintershall Dea.

По прогнозу Wintershall Dea, в наблюдательный совет которой входит Хан, средняя цена нефти Brent в 2020 году будет $30 за баррель.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «Альфа-Групп», Wintershall, Герман Хан, нефть
Материалы по теме
Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти
Бизнес
Цены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter