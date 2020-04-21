СМИ узнали о принципе сокращения добычи нефти в России

По данным Bloomberg, Минэнерго поручило российским компаниям разделить сокращение на 2,5 млн барр. в сутки пропорционально. В этом случае на долю «Роснефти» придется около 40% от общего объема сокращения в России

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В соответствии с новым соглашением ОПЕК+, которое начнет действовать 1 мая, Минэнерго поручило российским нефтедобывающим компаниям сократить добычу примерно на пятую часть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

В рамках соглашения ОПЕК+ обязалась снизить суточную добычу нефти на 2,5 млн баррелей в мае-июне. Собеседники агентства на условиях анонимности рассказали, что после нескольких дней консультаций компаниям было дано указание распределить сокращение пропорционально общим объемам добычи. В этом случае на долю «Роснефти» придется около 40% от общего объема сокращения в России.

«Роснефть» в ходе переговоров не согласилась с принципом пропорционального сокращения, сообщили агентству два источника, знакомые с ее позицией. В компании на запрос Bloomberg не ответили.

В четвертом квартале 2019 года «Роснефть» добывала 4,67 млн баррелей нефти в сутки, и это почти 42% всего суточного производства в стране. Как отмечает агентство, в случае пропорционального сокращения компании придется снизить добычу в мае и июне примерно на 1 млн баррелей в день.