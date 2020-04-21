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Падение цен на нефть ,  
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СМИ узнали о принципе сокращения добычи нефти в России

По данным Bloomberg, Минэнерго поручило российским компаниям разделить сокращение на 2,5 млн барр. в сутки пропорционально. В этом случае на долю «Роснефти» придется около 40% от общего объема сокращения в России
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Фото: Mario Tama / Getty Images

В соответствии с новым соглашением ОПЕК+, которое начнет действовать 1 мая, Минэнерго поручило российским нефтедобывающим компаниям сократить добычу примерно на пятую часть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

В рамках соглашения ОПЕК+ обязалась снизить суточную добычу нефти на 2,5 млн баррелей в мае-июне. Собеседники агентства на условиях анонимности рассказали, что после нескольких дней консультаций компаниям было дано указание распределить сокращение пропорционально общим объемам добычи. В этом случае на долю «Роснефти» придется около 40% от общего объема сокращения в России.

«Роснефть» в ходе переговоров не согласилась с принципом пропорционального сокращения, сообщили агентству два источника, знакомые с ее позицией. В компании на запрос Bloomberg не ответили.

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В четвертом квартале 2019 года «Роснефть» добывала 4,67 млн баррелей нефти в сутки, и это почти 42% всего суточного производства в стране. Как отмечает агентство, в случае пропорционального сокращения компании придется снизить добычу в мае и июне примерно на 1 млн баррелей в день.

Второй по величине производитель нефти в России, ЛУКОЙЛ в рамках соглашения ОПЕК+ снизит добычу более чем на 40 тыс. т в сутки, сообщил накануне «Интерфаксу» президент компании Вагит Алекперов. Согласно расчетам Bloomberg, это составляет около 12% квоты России.

По подсчетам аналитиков, опрошенных Financial Times, при условии, что все компании будут сокращать добычу пропорционально вкладу в общий объем добычи нефти в стране, «Роснефти» придется урезать суточное производство на 600–630 тыс. барр., а ЛУКОЙЛу — на 240–270 тыс.

По данным FT, часть компаний (их название газета не привела) выступает против принципа пропорционального сокращения. Они считают, что это может грозить остановкой работы на некоторых месторождениях, возобновление разработки которых окажется крайне дорогостоящим или даже невозможным, и добиваются для себя льгот.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минэнерго, сокращение добычи, нефть
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