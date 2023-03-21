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Налоговая подала иск о банкротстве магазина шуб Elena Furs

Московская налоговая инспекция подала иск о банкротстве сети магазинов шуб Elena Furs
Сумма долга не указывается, однако в прошлом году Elena Furs пыталась в суде оспорить доначисление ей 411 млн руб. налогов. У компании 15 магазинов в Москве и регионах
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Инспекция ФНС № 4 по Центральному административному округу Москвы 14 марта обратилась в столичный Арбитражный суд с иском о банкротстве ООО «Елена Фурс», юрлица сети магазинов шуб Elena Furs, свидетельствует картотека суда. Первыми на это обратили внимание «Ведомости».

Иск подан 14 марта. Дата рассмотрения заявления и общая сумма долга в карточке дела не указаны.

РБК направил запрос в меховую фабрику «Елена Фурс».

Как отмечают «Ведомости», в прошлом году «Елена Фурс» пыталась в суде оспорить доначисление ей 411 млн руб. налогов. Решение по ее искам пока не вынесено.

Согласно данным СПАРК, ее владельцем и гендиректором является гражданин Армении Левон Асатрян. На начало 2022 года активы компании составляют 3,7 млрд руб., а средняя ежемесячная выручка сети — 72,7 млн руб., указывает газета со ссылкой на судебные материалы.

Шубы под брендом Elena Furs в России начали выпускать в 1991 году, у компании есть свои фабрики в Пятигорске и в Москве, указала газета. Сеть ее магазинов включает 15 точек в столице и регионах, в том числе Петербурге, Новосибирске, Уфе.

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В конце прошлого года председатель совета директоров другого продавца шуб, «Снежной Королевы», Вугар Исаев рассказал РБК о сокращении количества магазинов, в которых представлены шубы из меха норки. Сокращение предложения в изделиях из норки произошло под влиянием двух внешних факторов. Во-первых, после ликвидации датских зверохозяйств в период пандемии коронавируса уменьшилось предложение исходного сырья, в результате чего выросли цены. Во-вторых, из-за существенного увеличения процентных ставок по банковским кредитам прекратилась программа льготного потребительского кредитования, когда покупатели могли приобрести норковую шубу без первоначального взноса в рассрочку на срок до 36 месяцев, пояснил Исаев.

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