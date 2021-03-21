СМИ узнали о планах LG прекратить выпуск смартфонов

По данным собеседников издания Donga Ilbo, об окончательном решении компания объявит в начале апреля. Ранее компания рассматривала продажу мобильного бизнеса

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Компания LG Electronics Inc. может закрыть свой бизнес мобильных телефонов, сообщает издание Donga Ilbo со ссылкой на источник на рынке электронной промышленности.

По данным издания, компания пыталась продать этот бизнес, но переговоры с потенциальными покупателями — немецкой Volkswagen AG и вьетнамской Vingroup JSC — не увенчались успехом. Руководство LG может поделиться своим решением о судьбе бизнеса с сотрудниками уже в начале апреля, говорится в публикации.

Как отмечает Bloomberg, в прошлом месяце компания приостановила разработку телефонов с раздвижным дисплеем, а позднее отложила запланированный выпуск всех новых смартфонов в первом полугодии.

В декабре Reuters писало, что LG рассматривает возможность передать производство смартфонов на аутсорс, речь шла в первую очередь о недорогих моделях. Тогда же компания также упразднила некоторые исследовательские и производственные должности, чтобы направить больше ресурсов на разработку смартфонов премиум-класса.

В январе The Korea Herald со ссылкой на внутренне письмо главы компании Квон Бонг Сок сообщала, что компания рассматривает как продажу, так и закрытие или сокращение бизнеса смартфонов. «Поскольку конкуренция на мировом рынке мобильных устройств становится все более жесткой, LG пора принять решение и сделать лучший выбор», — указывал Квон Бонг Сок.

Газета отмечала, что за последние пять лет подразделение мобильных устройств LG накопило убыток в размере 4,5 млн долл., в то время как другие подразделения демонстрировал рост и били рекорд за рекордом.

Самым популярным брендом смартфонов в России летом 2020 года стал Samsung, а наиболее продаваемой моделью — Samsung Galaxy A51, сообщили РБК в компании «Связной». Samsung занял 31,1% рынка в штуках, в тройку популярных брендов также попали Honor (20,6%) и Xiaomi (16,9%).