В Санкт-Петербурге задержали гендиректора «Петростроя»

Главу строительной компании Дмитрия Ипатова подозревают в незаконном привлечении средств при строительстве жилого комплекса. Его задержали 21 марта в аэропорту, когда он хотел улететь в Занзибар

Вид на стройплощадку ЖК «Лампо» (Фото: lampohouse.ru)

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор строительной компании «Петрострой» Дмитрий Ипатов, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.

«Дмитрий Ипатов задержан, избрание меры пресечения планируется в Московском районном суде. Материалы дела поступили в суд», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что его подозревают в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве в особо крупном размере при строительстве, уточняет «Коммерсантъ». По версии следствия, не позднее февраля 2019 года Ипатов привлек 5 млн руб. в нарушение законодательных требований на строительство ЖК «Лампо» в Мурино. Деньги привлекались в качестве инвестиций на основании заключенных соглашений о бронировании квартир.

Ипатов был задержан 21 марта в аэропорту Пулково при попытке улететь в Занзибар, уточнили в пресс-службе.

РБК направил запрос в пресс-службу управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу и обратился за комментарием в «Петрострой».