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Бизнес ,  
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В Санкт-Петербурге задержали гендиректора «Петростроя»

Главу строительной компании Дмитрия Ипатова подозревают в незаконном привлечении средств при строительстве жилого комплекса. Его задержали 21 марта в аэропорту, когда он хотел улететь в Занзибар
Вид на стройплощадку ЖК «Лампо»
Вид на стройплощадку ЖК «Лампо» (Фото: lampohouse.ru)

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор строительной компании «Петрострой» Дмитрий Ипатов, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.

«Дмитрий Ипатов задержан, избрание меры пресечения планируется в Московском районном суде. Материалы дела поступили в суд», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что его подозревают в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве в особо крупном размере при строительстве, уточняет «Коммерсантъ». По версии следствия, не позднее февраля 2019 года Ипатов привлек 5 млн руб. в нарушение законодательных требований на строительство ЖК «Лампо» в Мурино. Деньги привлекались в качестве инвестиций на основании заключенных соглашений о бронировании квартир.

Ипатов был задержан 21 марта в аэропорту Пулково при попытке улететь в Занзибар, уточнили в пресс-службе.

РБК направил запрос в пресс-службу управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу и обратился за комментарием в «Петрострой».

Счетная палата предупредила о риске появления новых обманутых дольщиков
Бизнес
Фото:Андрей Стенин / РИА Новости

Как сообщается на сайте «Петростроя», компания занимается строительством жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Перми. Компания сдала 11 объектов, еще шесть находятся на этапе строительства, в том числе ЖК «Лампо». В жилом комплексе предлагаются студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Сейчас минимальная стоимость предложенной на сайте квартиры составляет 2 млн руб., ее площадь — 21,25 кв. м. Двухкомнатную квартиру можно купить за 4,2 млн руб.

В марте этого года в отношении «Петростроя» было возбуждено уголовное дело о хищении средств дольщиков. В городской прокуратуре сообщали, что с 2016 года компания заключила договоры долевого участия с 1398 дольщиками жилищного комплекса «Ломоносовъ», однако часть привлеченных средств были использованы застройщиком на иные цели. В компании тогда заявили, что следственные действия с участием сотрудников «Петростроя» не ведутся, а строительство всех ЖК продолжается.

Позднее в отношении компании завели уголовное дело из-за использования денежных средств, привлеченных от дольщиков ЖК «Северный вальс», «Чистый ручей», «Материк» на цели, не связанные со строительством объектов. В компании заявили, что руководство не согласно с возбуждением дела, поскольку строительство объектов идет, причем некоторые корпуса уже завершены на 95%.

Авторы
Анастасия Батманова, Евгения Лебедева
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