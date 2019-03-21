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Бизнес ,  
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Совместное предприятие BASF и Фридмана привлечет €6 млрд
Контракт в целях финансирования Wintershall DEA заключен с международным банковским консорциумом. Формирование объединенной компании планируется завершить до конца первого полугодия 2019 года
Михаил Фридман (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Компания, созданная в результате слияния немецкой Wintershall (100-процентная «дочка» концерна BASF) и DEA, принадлежащей LetterOne Михаила Фридмана, привлечет у консорциума банков €6 млрд. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции в Касселе гендиректор Wintershall Марио Мерен, передает корреспондент РБК.

​«Несколько дней назад в целях финансирования Wintershall DEA мы заключили контракт на сумму в €6 млрд с международным банковским консорциумом в целях погашения наших обязательств по отношению к нашим учредителям», — заявил Мерен.

По его словам, соглашение с банками позволит заложить «солидный финансовый фундамент» для будущего роста Wintershall DEA.

«Финансирование нужно, чтобы погасить долги перед учредителями и чтобы потом компания продолжала рост. Но оба акционера продолжат участвовать в деятельности компании капиталом. К тому же у Wintershall и сейчас очень сильные показатели по денежному потоку (который будет использоваться для дальнейшего развития)», — пояснил, отвечая на вопрос РБК, член правления Wintershall Дирк Эльверманн.

Он также сообщил, что деньги будут предоставлены 60 банками, пять из которых из США.

«Мы уже получили от Еврокомиссии разрешение на слияние с DEA. Брюссель дает зеленый свет для создания крупнейшей независимой компании по добыче газа и нефти в Европе со штаб-квартирой в Германии», — заявил Мерен.

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​«[Вместе с DEA] мы займем третье место среди производителей в Норвегии и намерены в ближайшие годы повысить суточный объем добычи до 200 тыс. барр.», — добавил он.

Глава Wintershall отметил, что Россия для ЕС это сложный в политическом смысле партнер, но в то же время важный и, более того, незаменимый.

«Как коммерческая компания мы смотрим на безопасность снабжения и рынки. И здесь расчет трезв и прост. Европе нужен трубопроводный газ дешевле, чем СПГ. У России есть газ на подходящем для трубопроводов расстоянии. То есть Европе следует обеспечивать себя российским газом. Кратчайший путь для этого ведет через Балтийское море. Поэтому Wintershall участвует вместе с другими западноевропейскими компаниями из Германии, Австрии, Франции и Нидерландов в финансировании «Северного потока-2», — пояснил Мерен.

Соглашение о слиянии Wintershall и DEA BASF и LetterOne (управляет активами владельцев «Альфа-Групп» во главе с Михаилом Фридманом) подписали в сентябре 2018 года. Тогда заявлялось, что в соответствии с условиями соглашения сразу после объединения 67% ее акций будет принадлежать BASF, остальные 33% — LetterOne.

Тогда же заявлялось, что объединенная компания станет крупнейшей европейской независимой компанией, работающей в Европе, Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

В июне 2018 года член наблюдательного совета «Альфа-Групп» Герман Хан в интервью РБК оценивал стоимость Wintershall DEA в €20 млрд. DEA LetterOne Михаила Фридмана и партнеров приобрела в 2015 году. Компания тогда обошлась ей в €5,1 млрд. Среди претендентов на DEA была и BASF. В настоящий момент компания владеет 128 лицензиями в восьми странах.

Авторы: Тимофей Дзядко, Евгений Калюков
Теги: Wintershall, Михаил Фридман, BASF
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Структура BASF и нефтяная компания Фридмана объявили о слиянии
Бизнес
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