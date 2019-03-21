Совместное предприятие BASF и Фридмана привлечет €6 млрд

Контракт в целях финансирования Wintershall DEA заключен с международным банковским консорциумом. Формирование объединенной компании планируется завершить до конца первого полугодия 2019 года

Михаил Фридман (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Компания, созданная в результате слияния немецкой Wintershall (100-процентная «дочка» концерна BASF) и DEA, принадлежащей LetterOne Михаила Фридмана, привлечет у консорциума банков €6 млрд. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции в Касселе гендиректор Wintershall Марио Мерен, передает корреспондент РБК.

​«Несколько дней назад в целях финансирования Wintershall DEA мы заключили контракт на сумму в €6 млрд с международным банковским консорциумом в целях погашения наших обязательств по отношению к нашим учредителям», — заявил Мерен.

По его словам, соглашение с банками позволит заложить «солидный финансовый фундамент» для будущего роста Wintershall DEA.

«Финансирование нужно, чтобы погасить долги перед учредителями и чтобы потом компания продолжала рост. Но оба акционера продолжат участвовать в деятельности компании капиталом. К тому же у Wintershall и сейчас очень сильные показатели по денежному потоку (который будет использоваться для дальнейшего развития)», — пояснил, отвечая на вопрос РБК, член правления Wintershall Дирк Эльверманн.

Он также сообщил, что деньги будут предоставлены 60 банками, пять из которых из США.