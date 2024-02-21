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Французский суд заморозил право собственности на виллу Irina Maria

Суд во Франции заморозил право собственности на виллу Irina Maria
Французский суд заморозил право собственности на виллу Irina Maria на Лазурном Берегу, сообщила Le Mond. По данным издания, она принадлежит Самвелу Карапетяну
Вилла Irina Maria (слева)
Вилла Irina Maria (слева) (Фото: Peter Seyfferth / imageBROKER.com / Global Look Press)

Французский суд заморозил право собственности на виллу Irina Maria площадью три гектара, расположенную в Рокбрюн-Кап-Мартене на Лазурном Берегу, сообщает французская газета Le Mond. По данным издания, официально она принадлежит предпринимателю Самвелу Карапетяну, но парижская прокуратура считает, что ее «фактическим бенефициаром» является дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром нефть».

Распоряжение о заморозке права собственности на виллу, а также на акции владеющей ею компании SNC Maritime Villa Holding датируется 12 февраля 2024 года.

Согласно информации Le Mond, прокуратура Парижа подтвердила, что «недвижимость, состоящая из главного многоэтажного здания, трех бассейнов, теннисного корта и вертолетной площадки, была конфискована» по постановлению от 12 февраля 2024 года. Стоимость виллы оценивается более чем в €120 млн.

По данным российского Forbes, Самвел Карапетян занимает 48-е место в рейтинге российских миллиардеров. В 2023 году его состояние выросло на $1,6 млрд, до $2,7 млрд. Карапетян возглавляет группу компаний «Ташир»

Представитель «Ташира» от комментариев отказался. РБК отправил запрос в пресс-службу «Газпром нефти».

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Самвел Карапетян

Le Mond сообщила, что в ходе предварительного расследования по делу об отмывании денег таможенники отдела финансовых уголовных расследований Национального суда по борьбе с организованной преступностью (Junalco, подразделение прокуратуры Парижа) обнаружили многочисленные доказательства того, что вилла на самом деле никогда не выходила из-под контроля «Газпром нефти», которая только «теоретически» передала право собственности в 2016 году Карапетяну.

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Согласно документам, передает Le Mond, Самвел Карапетян выкупил у «Газпром нефти» доли в компании Maritime Villa Holding SNC, владеющей недвижимостью, благодаря кредиту в размере €115 млн, который был выдан Газпромбанком. По данным издания, кредит был предоставлен российским банком в обмен на залог виллы.

До результатов расследования арест по уголовному делу блокирует любые операции с виллой. В случае подтверждения обвинений вилла может быть конфискована и выставлена на аукцион.

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Теги
Георгий Смирнов, Дарья Молоткова
вилла суд Франция Лазурный Берег Самвел Карапетян Газпром нефть
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