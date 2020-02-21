СМИ узнали о рекордном количестве брошенных поездов на железных дорогах

Число временно оставленных без движения вагонов достигло максимума с 2014 года. Причинами такой ситуации эксперты называют рост их производства, неблагоприятную экономическую ситуацию и загруженность восточного направления

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Количество брошенных поездов на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в среднем в 2019 году увеличилось вдвое по сравнению с предыдущими годами и достигло максимального значения с 2014-го. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику РЖД.

Как пишет издание, если в 2015-м количество брошенных составов в среднем по году не превышало 666 в сутки, то в 2019-м это значение выросло до 1246 (за исключением октября, когда оно составляло меньше 1 тыс.).

Кроме того, в РЖД отмечают, что количество незадействованного подвижного состава с конца прошлого года растет, сообщает издание. В частности, речь идет о полувагонах, которые используются для перевозки угля, но из-за ухудшения ситуации на рынке остаются невостребованными. Такие составы временно оставляют на станциях, где они не мешают перевозкам.

В апреле 2019 года угольные компании попросили РЖД снизить тарифы на перевозку угля на западном направлении из-за падения цен на сырье до трехлетнего минимума. По данным источника РБК, уже с марта компании терпели убытки в размере $10 с тонны.

По данным источника «Коммерсанта», сейчас на железной дороге простаивает около 1,8 тыс. поездов в сутки, тогда как в прошлом году это значение не превышало 1685.