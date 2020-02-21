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Бизнес ,  
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СМИ узнали о рекордном количестве брошенных поездов на железных дорогах

Число временно оставленных без движения вагонов достигло максимума с 2014 года. Причинами такой ситуации эксперты называют рост их производства, неблагоприятную экономическую ситуацию и загруженность восточного направления
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Количество брошенных поездов на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в среднем в 2019 году увеличилось вдвое по сравнению с предыдущими годами и достигло максимального значения с 2014-го. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику РЖД.

Как пишет издание, если в 2015-м количество брошенных составов в среднем по году не превышало 666 в сутки, то в 2019-м это значение выросло до 1246 (за исключением октября, когда оно составляло меньше 1 тыс.).

Кроме того, в РЖД отмечают, что количество незадействованного подвижного состава с конца прошлого года растет, сообщает издание. В частности, речь идет о полувагонах, которые используются для перевозки угля, но из-за ухудшения ситуации на рынке остаются невостребованными. Такие составы временно оставляют на станциях, где они не мешают перевозкам.

В апреле 2019 года угольные компании попросили РЖД снизить тарифы на перевозку угля на западном направлении из-за падения цен на сырье до трехлетнего минимума. По данным источника РБК, уже с марта компании терпели убытки в размере $10 с тонны.

По данным источника «Коммерсанта», сейчас на железной дороге простаивает около 1,8 тыс. поездов в сутки, тогда как в прошлом году это значение не превышало 1685.

Всего в январе образовалось более 290 тыс. не задействованных в перевозках вагонов, сообщают в РЖД. Из-за этого срок оборота одного вагона замедлился на 5,2 суток (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Несмотря на сложную ситуацию с ростом числа брошенных вагонов, их производство только растет, следует из статистики РЖД. В январе парк вагонов вырос на 5,1% (1,173 млн) по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в 2019-м выпуск вагонов увеличился на 15,5% по сравнению с 2018 годом.

РЖД понадобились дополнительные деньги на вагоны
Бизнес

Заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук сообщил изданию, что в 2020 году выпуск вагонов может сократиться (около 65 тыс. по сравнению с 79,6 тыс. в 2019-м), однако это произойдет, если правительство не будет стимулировать их закупку.

Кроме роста производства вагонов и ухудшения конъюнктуры рынка на ситуацию с брошенными подвижными составами влияет и загруженность Восточного полигона. Еще в 2018 году президент России Владимир Путин призвал увеличить отгрузку угля на восточном направлении почти в два раза, до 195 млн т к 2025-м. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павла Иванкина, возникает дисбаланс парка полувагонов. «Порожние полувагоны стремятся на Кузбасс. Погрузка там сегодня ограничена, в том числе ввиду логконтролей (отграничение погрузки на Восточный полигон). А дальше получается замкнутый круг. То отгрузить не могут, то принять порожний вагон некуда», — сказал он.

Автор: Мария Лисицына
Теги: вагоны, ОАО «РЖД»
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