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Бельгия открыла дело против Apple насчет скупки «кровавых минералов»

Важнейший минерал колтан, используемый в iPhone и других устройствах, добывается на незаконных конголезских шахтах у вооруженных группировок, утверждают власти ДРК. Apple отвергает обвинения
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Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Бельгия начала уголовное расследование против Apple по обвинению в сознательной закупке «кровавых минералов» в Демократической Республике Конго (ДРК), передает Financial Times.

ДРК в прошлом месяце подала уголовные иски в судах Бельгии и Франции против дочерних компаний Apple. По утверждению властей африканской страны, те получали полезные ископаемые из рук вооруженных групп, совершавших зверства на востоке республики. Бельгийская прокуратура в середине января назначила следственного судью, который руководит расследованием и отвечает за выдачу ордеров на арест, прослушивание разговоров и другие оперативные действия в рамках дела.

«Это первый шаг, который показывает, что прокурор относится к делу очень серьезно», — рассказал представитель ДРК Кристоф Маршан.

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Фото:Andrea DiCenzo / Getty Images

В иске утверждается, что Apple покупает тантал (руду, добываемую из колтана), олово, вольфрам и золото из шахт, на которых используется детский труд и не следят за вредом для окружающей среды.

Колтан — важнейший минерал, используемый в iPhone и другой электронике. Более половины мировых запасов колтана находятся в Конго.

Власти ДРК настаивают, что хоть многие минералы и сертифицированы как добытые в неконфликтных зонах или в Руанде, процесс сертификации искажен, и на самом деле минерал добыт в конголезских шахтах. «Нет ни одной технологической компании на Земле, которая не знала бы, что все, что покупается в Руанде, на 90% является конголезским», — отметил Роберт Амстердам, возглавляющий компанию, которая представляет интересы ДРК.

Apple не ответила на запросы FT, но прежде категорическом отрицала подобные обвинения и заявляла, что «твердо привержена ответственному поиску полезных ископаемых».

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