Дешевели только в пандемию: как росли цены на полеты экономклассом
Полеты в экономклассе за 2023 год подорожали на 22,2%, следует из данных Росстата. За 1 тыс. км полета цена составила 7,6 тыс. руб. Этот рост — самый высокий с 2008 года, когда цены на перелет в экономе выросли более чем на 30%. Дешевели за последние годы полеты только в пандемический 2020 год — на 4,2%.
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