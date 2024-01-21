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Бизнес ,  
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Дешевели только в пандемию: как росли цены на полеты экономклассом

Цены на перелет экономклассом в 2023 году выросли на 22%

Полеты в экономклассе за 2023 год подорожали на 22,2%, следует из данных Росстата. За 1 тыс. км полета цена составила 7,6 тыс. руб. Этот рост — самый высокий с 2008 года, когда цены на перелет в экономе выросли более чем на 30%. Дешевели за последние годы полеты только в пандемический 2020 год — на 4,2%.

Росстат сообщил о росте цен на перелеты «экономом» на 22% за год
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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

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Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова, Светлана Прохорова
перелеты экономкласс самолет Росстат авиация
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