FT узнала о конфликтах главы ВР и председателя совета директоров

Главный исполнительный директор BP (ранее известной как British Petroleum) Мюррей Очинклосс, который 18 декабря объявил об уходе с должности, неоднократно конфликтовал с новым председателем совета директоров Альбертом Мэнифолдом, сообщает Financial Times.

Источники издания сообщили, что конфликт усилился в последние недели, предшествовавшие отставке Очинклосса. Мэнифолд, возглавивший совет BP в октябре, настаивал на радикальной перестройке бизнеса и оптимизации компании. В то же время Очинклосс выступал против того, чтобы компания третий раз за три года меняла стратегию.

«Между Мюрреем и Альбертом была огромная разница», — сказал один из источников, отметив, что Мэнифолд хотел сделать компанию «более простой, более эффективной и более прибыльной», но видел в Очинклоссе серьезное препятствие.

Управляющая компания Aberdeen, акционер BP, охарактеризовала Мэнифолда как человека, играющего «активную» роль в реорганизации компании с 116-летней историей. «Когда мы встретились с ним, стало совершенно ясно, что он намерен инициировать изменения в бизнесе и, в частности, вернуть BP к тому, что она делает лучше всего, а именно к добыче нефти и газа», — заявил старший инвестиционный директор Aberdeen Иэн Пайл.

По словам еще двух собеседников, Очинклосс, проработавший в BP более 25 лет и возглавивший компанию в январе 2024 года после отставки Бернарда Луни, принял решение уйти из компании ранее в этом году. Несмотря на растущее напряжение и слухи о смене руководства, его увольнение за несколько дней до Рождества ошеломило многих, пишет FT.

Мэнифолд ранее был исполнительным директором группы компаний CRH plc по производству стройматериалов со штаб-квартирой в Дублине. На посту совета директоров BP он сменил норвежского бизнесмена Хельге Лунда, который перешел в датскую фармкорпорацию Novo Nordisk.

Новым руководителем BP станет американка Мег О’Нил, которая с 2021 года возглавляла австралийскую Woodside. До этого 23 года она проработала в ExxonMobil. Она вступит должность в будущем апреле, до этого временным директором будет глава отдела торговли BP Кэрол Хоул.