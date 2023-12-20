Египет одобрил сделку с ЛУКОЙЛом по разведке и добыче нефти под Хургадой
Палата представителей парламента Египта одобрила соглашение между Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) и LUKOIL Overseas Egypt о разведке нефтяного месторождения Эш-аль-Маллаха в Восточной пустыне, сообщает Al Arabiya.
В сентябре кабинет министров страны одобрил законопроект, разрешающий министерству нефти и природных ресурсов подписать контракты с EGPC и LUKOIL Overseas Egypt Ltd на поиск и добычу нефти в районе Эш-аль-Маллаха недалеко от Хургады.
Как пишет портал Attaqa, по данным Миннефти, LUKOIL собирается инвестировать $73 млн в разработку и добычу нефти. Компания участвует проекте с 2002 года, с Миннефти было заключено концессионное соглашение на разработку месторождения, рассчитанное на 25 лет без возможности продления. Компания хотела заключить новый контракт на пять лет с возможностью внесения изменений, чтобы продлить свое участие в проекте.
ЛУКОЙЛ реализует в Египте несколько проектов — в частности, Мелейя (Западная пустыня). Компания вошла в него в 1995 году, контракт действует до 2024 года. В проекте участвуют ENI (76%) и ЛУКОЙЛ (24%). Открыто несколько новых месторождений: Северная Нада и Гавахер (2007), Аркадия (2010), Эмри Дип (2012), Роза Норт (2013) и Мелейя-Уэст (2014).
Другой проект — West Esh El-Mallaha (WEEM) в Восточной пустыне, в районе города Хургада. Добыча там ведется с 1997 года. ЛУКОЙЛ вошла в проект в 2002 году. В 2004 году были построены резервуарный парк общим объемом 9 тыс. м3 и экспортный нефтепровод протяженностью 100 км, который связал месторождения с нефтеналивными терминалами на западном побережье Красного моря — Рас Эль-Бихар и Гебель Аз-Зейт.
ЛУКОЙЛ также с февраля 2010 года входит в проект WEEM Extension (участок вплотную прилегает к WEEM с северо-востока). Компания выступает оператором с долей 50%, в проекте участвует также Tharwa Petroleum (50%).
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