Египет одобрил сделку с ЛУКОЙЛом по разведке и добыче нефти под Хургадой

Речь идет о разведке и добыче нефти в районе Эш-аль-Маллаха в Восточной пустыне недалеко от Хургады. ЛУКОЙЛ участвует в проекте с 2002 года. Контракт рассчитан на 25 лет. Компания хотела продлить свое участие

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Палата представителей парламента Египта одобрила соглашение между Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) и LUKOIL Overseas Egypt о разведке нефтяного месторождения Эш-аль-Маллаха в Восточной пустыне, сообщает Al Arabiya.

В сентябре кабинет министров страны одобрил законопроект, разрешающий министерству нефти и природных ресурсов подписать контракты с EGPC и LUKOIL Overseas Egypt Ltd на поиск и добычу нефти в районе Эш-аль-Маллаха недалеко от Хургады.

Как пишет портал Attaqa, по данным Миннефти, LUKOIL собирается инвестировать $73 млн в разработку и добычу нефти. Компания участвует проекте с 2002 года, с Миннефти было заключено концессионное соглашение на разработку месторождения, рассчитанное на 25 лет без возможности продления. Компания хотела заключить новый контракт на пять лет с возможностью внесения изменений, чтобы продлить свое участие в проекте.