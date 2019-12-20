Рыбаки предупредили о возможных перебоях в промысле краба в январе

Из-за реорганизации Росприроднадзора краболовы могут с задержкой оформлять лицензии на экспорт выловленной продукции. В январе, в высокий сезон, это может привести к $43 млн упущенного дохода

О возможных сбоях в промысле краба на Дальнем Востоке предупредила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Сбои могут возникнуть из-за сложностей с согласованием Росприроднадзором лицензий на поставки живого краба на экспорт, следует из имеющегося у РБК письма, которое президент ВАРПЭ Герман Зверев направил 19 декабря руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой.

Лицензия — обязательный документ для экспортеров живых крабов, без нее они не могут осуществлять поставки за границу. Саму лицензию выдает Минпромторг, но согласно распоряжению правительства от 23 сентября 2010 года заявление на ее получение необходимо согласовывать с Росприроднадзором. Сейчас рыбопромышленные предприятия направляют в федеральную службу на согласование заявления на получение лицензий на 2020 год. Но из-за реорганизации территориальных органов Росприроднадзора, руководители подразделений формально не уполномочены согласовывать такие заявления рыбаков, указано в письме ВАРПЭ. О предстоящих изменениях в структуре Росприроднадзора стало известно в феврале этого года. Изменилось количество территориальных органов. Например, департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу разделили на два межрегиональных управления.

В декабре с этой же проблемой в Росприроднадзор обратилась и Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока. В преддверии нового сезона добычи предстоящая стандартная процедура по согласованию лицензий вызывает серьезные опасения у добытчиков и экспортеров живого краба, писал руководителю Росприроднадзора президент ассоциации Александр Дупляков (копия его письма также есть у РБК).

Участники рынка опасаются задержек в согласовании лицензий и простоя судов с живыми крабами, что может привести к убыткам, пояснил РБК Дупляков. Процедура согласования Росприроднадзором заявлений на получение лицензий не регламентирована и может занимать до 30 дней, а на получение самой лицензии в Минпромторге требуется еще 15 дней, а это ставит под угрозу нормальную производственную и внешнеторговую деятельность целого сегмента рыбопромышленного комплекса, указано в письме.

На то время, пока территориальные управления Росприроднадзора не урегулировали организационных и кадровых вопросов, отраслевые ассоциации просят Радионову разрешить согласовывать заявления для получения лицензии на экспорт живого краба в центральном аппарате Росприроднадзора, а не в территориальных органах.