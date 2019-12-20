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Бизнес ,  
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Рыбаки предупредили о возможных перебоях в промысле краба в январе
Из-за реорганизации Росприроднадзора краболовы могут с задержкой оформлять лицензии на экспорт выловленной продукции. В январе, в высокий сезон, это может привести к $43 млн упущенного дохода

О возможных сбоях в промысле краба на Дальнем Востоке предупредила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Сбои могут возникнуть из-за сложностей с согласованием Росприроднадзором лицензий на поставки живого краба на экспорт, следует из имеющегося у РБК письма, которое президент ВАРПЭ Герман Зверев направил 19 декабря руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой.

Лицензия — обязательный документ для экспортеров живых крабов, без нее они не могут осуществлять поставки за границу. Саму лицензию выдает Минпромторг, но согласно распоряжению правительства от 23 сентября 2010 года заявление на ее получение необходимо согласовывать с Росприроднадзором. Сейчас рыбопромышленные предприятия направляют в федеральную службу на согласование заявления на получение лицензий на 2020 год. Но из-за реорганизации территориальных органов Росприроднадзора, руководители подразделений формально не уполномочены согласовывать такие заявления рыбаков, указано в письме ВАРПЭ. О предстоящих изменениях в структуре Росприроднадзора стало известно в феврале этого года. Изменилось количество территориальных органов. Например, департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу разделили на два межрегиональных управления.

В декабре с этой же проблемой в Росприроднадзор обратилась и Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока. В преддверии нового сезона добычи предстоящая стандартная процедура по согласованию лицензий вызывает серьезные опасения у добытчиков и экспортеров живого краба, писал руководителю Росприроднадзора президент ассоциации Александр Дупляков (копия его письма также есть у РБК).

Участники рынка опасаются задержек в согласовании лицензий и простоя судов с живыми крабами, что может привести к убыткам, пояснил РБК Дупляков. Процедура согласования Росприроднадзором заявлений на получение лицензий не регламентирована и может занимать до 30 дней, а на получение самой лицензии в Минпромторге требуется еще 15 дней, а это ставит под угрозу нормальную производственную и внешнеторговую деятельность целого сегмента рыбопромышленного комплекса, указано в письме.

На то время, пока территориальные управления Росприроднадзора не урегулировали организационных и кадровых вопросов, отраслевые ассоциации просят Радионову разрешить согласовывать заявления для получения лицензии на экспорт живого краба в центральном аппарате Росприроднадзора, а не в территориальных органах.

В Росприроднадзоре на запрос РБК на момент публикации не ответили. В Росрыболовстве РБК сообщили, что получили обращение Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока и направили письмо в Росприроднадзор с просьбой рассмотреть обращение. Вопрос о согласовании заявлений на экспортные лицензии также вынесен на заседание рабочей группы по реализации механизмов регуляторной гильотины в сфере рыболовства, которое состоится во вторник, 24 декабря, в Росрыболовстве, следует из повестки заседания, с которой ознакомился РБК.

Чем грозит задержка в выдаче лицензий

В 2018 году российские рыбаки, согласно данным ВАРПЭ, выловили на Дальнем Востоке 76,7 тыс. т краба, а в первом полугодии 2019-го — 35,7 тыс. т. Основную часть этих крабов Россия направляет на экспорт: в прошлом году за рубеж, по расчетам РБК на основе данных Федеральной таможенной службы, было вывезено 58,3 тыс. т крабов на $874,8 млн. Почти половина крабов уходит на экспорт в живом или охлажденном виде: в прошлом году их поставки составили 26,6 тыс. т на сумму $412,7 млн, основными покупателями были Китай, Япония и Южная Корея.

Зима — основное время промысла крабов на Дальнем Востоке, главном регионе промысла, указывает Зверев из ВАРПЭ. Сезон по добыче камчатского краба начинается в октябре, но из-за биологических особенностей этого вида и потребностей рынка рыбакам часто приходится ждать начала лова до января. Первые суда с живыми крабами начнут приходить для оформления в российские порты уже 15–20 января. В ожидании необходимых для экспорта документов суда будут простаивать неопределенное время, и часть добытых крабов может погибнуть, пояснил РБК Зверев. Это, по его словам, приведет к убыткам рыбопромышленных компаний: если краб погибнет в судовом хранилище, токсины, которые выделяются из его тела, могут отравить весь улов.

В январе 2019 года российские компании экспортировали 2,6 тыс. т живых крабов на $43 млн. В случае, если предприятия не получат лицензии на экспорт, их убытки могут составить аналогичную сумму, что равно стоимости двух судов-краболовов, оценивает Зверев. Как правило, экспортеры заключают с иностранными покупателями долгосрочные контракты, в которых прописаны жесткие сроки поставки. Срыв этих сроков может привести к штрафам, добавляет вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин.

Январь — месяц, когда живого краба наиболее активно закупает Китай накануне своего Нового года (в 2020 году его будут праздновать с 24 на 25 января), указывает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. В январе китайские компании стараются провести как можно больше закупок, потому что в феврале они уходят на длинные каникулы. За камчатского краба в Китае платят в среднем $42 за 1 кг, а в Южной Корее — $44, уточняет Березнюк.

Спрос на живых крабов в России меньше и цены на них завышены, указывает Фомин. В России потребители предпочитают покупать крабов в замороженном или же консервированном виде и лишь небольшая часть поставляется в свежем виде в премиальные рестораны и торговые сети, добавляет Зверев.

Что происходит с рынком крабов

Для рыбопромышленников добыча крабов — высокорентабельный бизнес, доходы от которого могут в 5–10 раз превышать затраты на вылов, оценивал ранее Фомин из Рыбной ассоциации.

Высокие доходы от добычи крабов стали поводом для передела этого рынка. В 2019 году в России впервые за 15 лет прошли крабовые аукционы. На них были проданы квоты на добычу крабов, ранее закрепленные за предприятиями по «историческому принципу» (на основе прошедших в начале 2000-х аукционов).

Идею изменить механизм распределения квот государство рассматривало с 2017 года. Тогда президент Владимир Путин поручил рассмотреть поступившее ему письмо, в котором указывалось, что от реализации ликвидного ресурса через аукционы государство получит дополнительные доходы. Автор письма не назывался публично, но участники рынка считали инициатором пересмотра механизма Русскую рыбопромышленную компанию Глеба Франка. В самой компании это опровергали.

Крабовые аукционы прошли в октябре, всего на торгах было реализовано 35 лотов по итоговой цене почти 142,4 млрд руб. Самыми активными участниками торгов стали структуры Глеба Франка, которые купили квоты на добычу крабов более чем на 38 млрд руб.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: краб, экспорт, Росприроднадзор
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