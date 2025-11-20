 Перейти к основному контенту
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники

Сюжет
Радио РБК
IT-оборудование в аэропорту удалось заменить на отечественное за год, а иностранные машины для обработки самолетов от обледенения и трапы «оживили», рассказал гендиректор Пулково Леонид Сергеев
Фото: Евгений Егоров / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Егоров / Ведомости / ТАСС

В Пулково «оживили» стоявшую два года иностранную технику, используемую для обслуживания аэродромов, и сейчас всё оборудование хорошо работает, рассказал в интервью Радио РБК гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (управляет аэропортом) Леонид Сергеев. Речь идет в том числе о самоходных трапах и машинах для обработки лайнеров от обледенения. 

«Мы "взламывать" (IT-системы техники) начали полтора года назад. Сейчас все доломали, и сейчас все работает очень хорошо. […] Как ни странно, но подправленные "мозги" с русским характером лучше работают зимой», — отметил Сергеев.

Слюсарь заявил о надежде на открытие аэропорта в Ростове до конца года
Политика
Международный аэропорт&nbsp;Платов

Аэродромную технику из Европы при необходимости и «окольными путями» можно завозить, но она стала дороже на 40%, говорит топ-менеджер. Он отмечает, что есть Китай, который сделал у себя всё, что делает Европа, но там главное разобраться и понять, где промышленное производство, а где — «гаражная сборка».

«Например, автобусы «Ксинфо». Они делают отличные трапы и много чего еще, но автобусы пришлось доводить до ума. После разговора с консулом нам прислали специалиста, и они стали лучше. Но есть варианты и повыше уровнем — например, «Ютонги», — сказал Сергеев.

Что касается импортозамещения и зависимости от иностранной продукции, то IT-оборудование в Пулково было полностью заменено на отечественное почти полностью за год. В России также уже создана собственная деайсинговая (обрабатывающая самолеты от обледенения) машина, сказал гендиректор аэропорта.

«Мы участвовали в разработке и доводке модели. То же самое — со снегоуборочной техникой. В мире аэропортов немного, производителей — единицы, это почти монополия. Сейчас в России эту нишу активно закрывают», — отметил Сергеев.

Кирилл Соколов, Илья Приходько, Ирина Савельева
Пулково аэродром техника аэропорты
