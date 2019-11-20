В «Газпроме» заявили об отсутствии проблем из-за отмены выпуска облигаций

В компании назвали причину, по которой «Газпром» отказался от размещения евробондов на сумму до €3 млрд, а также попросили не вспоминать «прошлогодние пирожки»

Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

Начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников в кулуарах форума ВТБ, отвечая на вопрос РБК, сможет ли компания выполнить инвестиционную программу на 2019 год без новых заимствований, ответил утвердительно.

«У нас все хорошо. Деньги сейчас не нужны», — сказал представитель компании.

Отвечая на вопрос РБК, по какой причине отменено размещение евробондов в швейцарских франках, послужили ли тому риски ареста средств или активов по запросам «Нафтогаза» во исполнение решения Стокгольмского арбитража, Иванников сказал: «Сделку о размещении бондов официально не объявляли».

Ранее топ-менеджеры «Газпрома» на встречах с инвесторами говорили, что бонды в швейцарских франках могут быть размещены до конца этого или в следующем году и юрисдикция компании-эмитента сменится с Люксембурга на Великобританию. «Никто не говорил, что размещение будет обязательно. Когда вы говорите, что мы отозвали сделку, я говорю, что мы ее не объявляли. Поэтому говорить, что мы ее отозвали, смысла нет», — отметил Иванников.