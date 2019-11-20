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Бизнес ,  
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В «Газпроме» заявили об отсутствии проблем из-за отмены выпуска облигаций
В компании назвали причину, по которой «Газпром» отказался от размещения евробондов на сумму до €3 млрд, а также попросили не вспоминать «прошлогодние пирожки»
Газпром GAZP ₽247,92 -0,04% Купить
Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

Начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников в кулуарах форума ВТБ, отвечая на вопрос РБК, сможет ли компания выполнить инвестиционную программу на 2019 год без новых заимствований, ответил утвердительно.

«У нас все хорошо. Деньги сейчас не нужны», — сказал представитель компании.

Отвечая на вопрос РБК, по какой причине отменено размещение евробондов в швейцарских франках, послужили ли тому риски ареста средств или активов по запросам «Нафтогаза» во исполнение решения Стокгольмского арбитража, Иванников сказал: «Сделку о размещении бондов официально не объявляли».

Бизнес
«Газпром» отказался от размещения евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

Ранее топ-менеджеры «Газпрома» на встречах с инвесторами говорили, что бонды в швейцарских франках могут быть размещены до конца этого или в следующем году и юрисдикция компании-эмитента сменится с Люксембурга на Великобританию. «Никто не говорил, что размещение будет обязательно. Когда вы говорите, что мы отозвали сделку, я говорю, что мы ее не объявляли. Поэтому говорить, что мы ее отозвали, смысла нет», — отметил Иванников.

Топ-менеджер добавил, что ранее Газпромбанк в своих документах раскрыл, что «Газпром» собирается размещать бонды. «Откуда они взяли, что мы собираемся? Надо спрашивать их, это глупость», — сказал он.

Отвечая на вопрос, арестованы ли средства от предыдущего размещения бондов в иенах («Нафтогаз» сообщал об аресте активов люксембургской компании — эмитента предыдущих бондов), Иванников заявил, что эти деньги не заблокированы. «Размещение бондов было завершено в прошлом году. Мы эти средства уже получили и уже забыли про них, а вы все еще вспоминаете прошлогодние пирожки», — заключил топ-менеджер.

Иванников также сообщил РБК, что 5 декабря «Газпром» на заседании правления рассмотрит и утвердит новую дивидендную политику, которая предусматривает поэтапный рост выплаты дивидендов до 50% от прибыли по МСФО.

О том, что «Газпром» передумал размещать облигации в швейцарских франках, стало известно на прошлой неделе. Как сказал близкий к компании источник РБК, существуют опасения, что счета, специально созданные для привлечения средств компании, могут быть арестованы в рамках судебных споров с украинским «Нафтогазом».

Совет директоров «Газпрома» ранее согласовал размещение евробондов на сумму до €3 млрд.

Авторы: Людмила Подобедова, Михаил Юшков
Теги: «Газпром», облигации, инвестпрограмма
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