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Бизнес ,  
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СМИ узнали о планах РЖД отказаться от приватизации пригородных перевозок
В компании пришли к выводу, что переход в частные руки не решил проблему с обновлением подвижного состава
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В ОАО РЖД намерены отказаться от дальнейшей приватизации компаний, осуществляющих пригородные перевозки, сообщает газета «Коммерсантъ». В компании ранее рассматривали переход этих компаний в частные руки как важный элемент стратегии развития. Однако теперь в РЖД считают, что приватизация так и не решила проблемы своевременного обновления подвижного состава.

В соответствии с новой стратегией, которую должна рассмотреть правительственная комиссия по транспорту, пригородный комплекс предлагается сохранить в периметре ОАО РЖД и вернуть в перечень профильных активов. Концепция предполагает, что новый подвижной состав будут покупать ускоренными темпами и сдавать в аренду Пассажирским пригородным компаниям (ППК).

Как отметил в комментарии «Коммерсанту» глава Союза пассажиров Кирилл Янков, неплохие результаты дал уход из периметра РЖД перевозок в Московском узле. Однако остальные пригородные компании оказались не нужны частным инвесторам. По его мнению, не исключено, что наиболее убыточные из них в результате будут ликвидированы, а перевозки будут возобновлены непосредственно силами ОАО РЖД.

Накануне министр транспорта Евгений Дитрих в интервью телеканалу РБК выразил надежду на то, что государство выделит РЖД 40 млрд руб. из Фонда национального благосостояния. «Деньги выделяют наиболее эффективным [претендентам]. Надеюсь, что в этом смысле «Российские железные дороги» свою эффективность покажут больше, чем «Почта России», — заявил Дитрих.
 

Автор: Артем Филипенок
Теги: РЖД
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