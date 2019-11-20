Ростуризм выделил средства на доработку туристического бренда России

Туристический бренд России, победивший в прошлом году во всероссийском конкурсе, выполненный «в духе супрематизма», но пока не используемый, будет доработан за 3,8 млн руб. Ростуризм обещает представить результат в 2020 году

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Ростуризм подвел итоги конкурса на разработку туристического бренда России, следует из материалов единой информационной системы в сфере госзакупок. Ведомство искало подрядчика, который окажет услуги «по созданию системы визуальной идентификации и руководство по фирменному стилю туристического бренда Российской Федерации». Начальная цена контракта была определена в 5,3 млн руб.

Победителем стало брендинговое агентство Plenum, запросившее за свои услуги 3,8 млн руб. Контракт с подрядчиком был заключен 13 ноября. Исходя из условий договора, работа должна быть представлена в Ростуризм 5 декабря.

Победитель должен создать детально проработанный стиль и образ бренда, который сделает российский туризм, как въездной, так и внутренний, более популярным, а страну более узнаваемой, говорится в техзадании Ростуризма. Речь идет, в частности, о разработке брендбука, в котором будет описана концепция и философия бренда, его атрибуты и целевая аудитория. Для бренда должны быть разработаны уникальные шрифты на кириллице и латинице.

Представитель Ростуризма пояснил РБК, что за основу будет взята концепция туристического бренда России, которая победила в 2018 году в финале открытого всероссийского конкурса «Туристический бренд России», а Plenum доработает визуальную и смысловую идентификацию бренда. Презентовать доработанный бренд Ростуризм рассчитывает в первой половине 2020 года — после этого он будет интегрирован в коммуникационные кампании различного уровня в России и мире.