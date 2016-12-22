Потанин допустил участие в принадлежавшем Абрамовичу медном проекте

Глава «Норникеля» Владимир Потанин допустил участие компании в разработке Баимского месторождения на Чукотке, принадлежавшего Роману Абрамовичу. Он претендовал на актив, но другой совладелец «Норникеля», Олег Дерипаска, был против

Фото: kazminerals.com

«Норникель» мог бы выступить партнером казахстанской Kaz Minerals по разработке Баимского медного месторождения на Чукотке, которое она купила у Романа Абрамовича. Об этом заявил Financial Times крупнейший акционер и президент никелевой компании Владимир Потанин (владеет 33,8% «Норникеля»).

«Это такой масштабный проект... Будет непросто его развивать, и может, они будут искать партнеров. В таком случае «Норникель» может стать одним из потенциальных партнеров», — сказал Потанин.

Kaz Minerals, принадлежащая совладельцу корпорации «Казахмыс» Владимиру Киму, в августе заключила соглашение о покупке Баимского медного месторождения на Чукотке у структуры Aristus Holdings Ltd Абрамовича и партнеров за $900 млн. Эта сделка должна быть завершена в первой половине 2019 года после получения всех разрешительных документов и согласования с антимонопольной службой.

Баимское медное месторождение давно интересовало Потанина: у него были планы создать на базе Быстринского ГОКа «Норникеля» медный дивизион, укрупнив его Баимским месторождением, а затем провести IPO этого дивизиона в Азии. ​Но, как выяснилось в ходе судебных разбирательств в Лондоне, другой крупный акционер «Норникеля» — UC Rusal Олега Дерипаски (владеет 27,8%) был против покупки проекта, объясняя это долгосрочными инвестициями, которые он потребует, и отсутствием инфраструктуры в арктической зоне.

Баимское месторождение считается одним из самых крупных неосвоенных медных активов в мире. У него есть потенциал стать масштабным медным производством на базе рудника открытого типа, отмечала Kaz Minerals. Текущие ресурсы месторождения оцениваются в 9,5 млн т меди. В презентации Kaz Minerals, опубликованной после объявления о сделке, компания не исключала возможности привлечения партнера для разработки месторождения. Капитальные затраты на разработку она оценивала в $5,5 млрд, средства планировала привлечь у российских, китайских и международных финансовых институтов. Инвесторы Kaz Minerals не оценили планов компании в связи этим проектом: ее акции на Лондонской бирже с момента объявления о сделке в августе рухнули на 38%.