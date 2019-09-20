Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 64,22 (-0,21) Quote, 19 сен, 12:38
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 70,94 (-0,3) Quote, 19 сен, 12:38
По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в Вашингтоне Общество, 06:14 Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку Общество, 06:12 Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России Экономика, 06:00 Мужчина покончил с собой в офисе Facebook в Калифорнии Общество, 05:59 В приморском Уссурийске загорелся одноэтажный овощной склад Общество, 05:41 Москва поднялась на 17 мест в рейтинге финансовых центров Бизнес, 05:29 Роспотребнадзор выступил за запрет продажи алкоголя в жилых домах Общество, 05:26 Трамп провел встречу с главой Facebook Марком Цукербергом Политика, 05:06 Эксперты допустили создание в КНДР подлодки с баллистическими ракетами Политика, 04:52 В «Нафтогазе» сообщили о подготовке к остановке транзита российского газа Политика, 04:44 На учениях в Оренбургской области состоялся запуск ракеты «Искандер-М» Политика, 04:22 СМИ узнали о возможной отмене праздников из-за «регуляторной гильотины» Общество, 04:13 В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом Общество, 04:01 Конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине на $250 млн Политика, 03:40
Бизнес ,  
0 
Москва поднялась на 17 мест в рейтинге финансовых центров
Москва улучшила свои позиции в рейтинге лучших финансовых центров, а Санкт-Петербург опустился на несколько строчек. На первом месте, как и год назад, Нью-Йорк
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва заняла 71 место в последнем «Глобальном индексе финансовых центров» (GFCI), опубликованном на сайте британской Z/Yen Group (*pdf). Аналитики оценили будущую конкурентоспособность 104 крупнейших финансовых центров.

Авторы рейтинга присваивают городу баллы на основе 134 факторов, они анализирует данные третьих сторон, в том числе Всемирного банка, ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, а также Economist Intelligence Unit.

Москва поднялась с 88 места на 71, а Санкт-Петербург, напротив, опустился с 73 на 79 строчку. Столица России набрала 610 баллов и обошла, к примеру, Будапешт (78 место, 603 балла), Кипр (83 место, 595 баллов), Ригу (85 место, 593 балла) и оказалась между Мумбаем (72 место, 609 баллов) и опережающим ее Глазго (70 место, 613 баллов).

Общество
Москва вошла в топ-40 городов мира по безопасности

Первая пятерка городов из списка по сравнению с прошлым годом не изменилась: Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Сингапур и Шанхай.Тем не менее Нью-Йорку удалось усилить свой отрыв от Лондона до 17 баллов — 794 пункта против 787. При этом Гонконг отстает от британской столицы всего на 2 балла. Все города из первой пятерки рейтинга ухудшили свои показатели по сравнению с 2018 годом.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Москва, рейтинг
Материалы по теме
Москва поднялась на 11 строк в рейтинге мировых финансовых центров
Бизнес
Москва вошла в топ-40 городов мира по безопасности
Общество
Москва вошла в топ-7 умных городов мира
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter