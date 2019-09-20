Москва поднялась на 17 мест в рейтинге финансовых центров

Москва улучшила свои позиции в рейтинге лучших финансовых центров, а Санкт-Петербург опустился на несколько строчек. На первом месте, как и год назад, Нью-Йорк

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва заняла 71 место в последнем «Глобальном индексе финансовых центров» (GFCI), опубликованном на сайте британской Z/Yen Group (*pdf). Аналитики оценили будущую конкурентоспособность 104 крупнейших финансовых центров.

Авторы рейтинга присваивают городу баллы на основе 134 факторов, они анализирует данные третьих сторон, в том числе Всемирного банка, ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, а также Economist Intelligence Unit.

Москва поднялась с 88 места на 71, а Санкт-Петербург, напротив, опустился с 73 на 79 строчку. Столица России набрала 610 баллов и обошла, к примеру, Будапешт (78 место, 603 балла), Кипр (83 место, 595 баллов), Ригу (85 место, 593 балла) и оказалась между Мумбаем (72 место, 609 баллов) и опережающим ее Глазго (70 место, 613 баллов).

Первая пятерка городов из списка по сравнению с прошлым годом не изменилась: Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Сингапур и Шанхай.Тем не менее Нью-Йорку удалось усилить свой отрыв от Лондона до 17 баллов — 794 пункта против 787. При этом Гонконг отстает от британской столицы всего на 2 балла. Все города из первой пятерки рейтинга ухудшили свои показатели по сравнению с 2018 годом.