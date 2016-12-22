Bloomberg узнал о намерении Emirates создать крупнейшую авиакомпанию мира

К созданию нового лидера по пассажирскому трафику на рынке авиаперевозок может привести слияние Emirates с Etihad Airways. По информации Bloomberg, Emirates рассматривает возможность поглощения конкурента

Фото: Kamran Jebreili / AP

Одна из крупнейших авиакомпаний мира — дубайская Emirates Airlines — рассматривает возможность поглощения другого перевозчика из Объединенных Арабских Эмиратов — базирующейся в Абу-Даби Etihad Airways. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Слияние Emirates и Etihad может привести к созданию крупнейшей в мире авиакомпании по пассажирскому трафику, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Эта ассоциация измеряет трафик авиакомпании в налете километров пассажирами (число перевезенных пассажиров умножается на расстояние их перевозки). Для этого показателя есть обозначение — RPK. Так, если Emirates и Etihad объединятся, RPK у них будет равен 360,3 млрд пассажиро-километров. У лидирующей авиакомпании American Airlines RPK равен 320 млрд.

Emirates хотела бы приобрести основной бизнес Etihad и оставить компании из Абу-Даби ее обслуживающее подразделение, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Впрочем, как отмечает агентство, переговоры находятся на предварительном этапе, а любое соглашение между компаниями будет возможно только с одобрения властей обоих эмиратов.

Представительница Emirates в беседе с Reuters опровергла информацию Bloomberg. «В этих слухах нет правды», — приводит агентство ее слова.

​В последние годы Etihad несла убытки. В 2016 году авиакомпания потеряла $2 млрд, в 2017 году — еще $1,52 млрд. На фоне негативных новостей, как писал Reuters, в Etihad пришел новый руководитель Тони Дуглас, после чего авиакомпания отказалась от невыгодных маршрутов, а слишком дорогие для обслуживания самолеты были списаны. Впрочем, это не повлияло на объем пассажирских перевозок, который держится на уровне 18,6 млн пассажиров в год.

​Стратегия инвестирования Etihad в другие авиакомпании, которую проводило прошлое руководство, оказалась неудачной. AirBerlin и Alitalia, миноритарным акционером в которых был перевозчик из Абу-Даби, обанкротились.