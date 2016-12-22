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В Евросоюзе заподозрили Amazon в недобросовестной конкуренции
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В Евросоюзе заподозрили Amazon в недобросовестной конкуренции
Бизнес, 03:16
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В Евросоюзе заподозрили Amazon в недобросовестной конкуренции
Компания, которая одновременно является сервисом для размещения товаров от разных покупателей и продавцом собственной продукции, может использовать имеющиеся у нее данные ритейлеров-конкурентов, считают в регулирующих органах ЕС
Фото: Abhishek N. Chinnappa / Reuters

Регулирующие органы Европейского союза проверяют деятельность крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon, пытаясь выяснить, использует ли компания размещенные на ее сайте данные продавцов так, что это препятствует конкуренции. Об этом со ссылкой на главу европейского антимонопольного регулятора, еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер сообщает Reuters.

Проблема, по ее словам, заключается в том, что Amazon, размещая на своем сайте информацию продавцов, в то же время конкурирует с теми же ритейлерами. Так, как полагают в регуляторе, компания может использовать данные других продавцов для собственных продаж (Amazon одновременно является сервисом для размещения продукции, а также продавцом собственных товаров).

«Мы собираем информацию по этому поводу», — отметила в связи с этим на пресс-конференции Вестагер, заметив, что в рамках этой работы регулирующие органы ЕС опросят участников рынка, чтобы «полностью разобраться в этом вопросе».

Пока, как уточнила еврокомиссар, речь идет о неофициальной проверке. «Официально дело [в отношении онлайн-ритейлера] мы не открыли. Мы пытаемся убедиться [совершает ли Amazon неправомерные действия или нет] и получить полную картину [происходящего]», — добавила Вестагер.

Amazon стала второй компанией из США с рыночной стоимостью больше $1 трлн
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За нарушение антимонопольных правил ЕС она, как напоминает Reuters, имеет право штрафовать компании на сумму до 10% ее глобального оборота.

В штаб-квартире Amazon в Сэттле эту информацию Reuters комментировать отказались. Половину всех товаров, которые продаются на сайте компании, как отмечает агентство, пытаются реализовать предприятия малого и среднего бизнеса. В прошлом году сторонние продавцы из Великобритании при помощи этой платформы продали за пределами своей страны товары на сумму более £2,3 млрд фунтов ($3,03 млрд), продавцы их Германии тем временем за пределами своего государства реализовали продукцию на €2,1 млрд ($2,45 млрд).​

Ранее, в начале сентября, Amazon стала второй после Apple компанией из США, рыночная стоимость которой превысила $1 трлн. На пике стоимость акций компании достигла отметки $2050,5.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Amazon , Евросоюз , недобросовестная конкуренция
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