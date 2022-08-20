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Роскачество выступило против иллюстраций о вреде алкоголя на бутылках

Это может привести не только к тому, что потребители откажутся от потенциально вредного алкоголя, но также может снизить темпы развития виноделия в стране, предупредили в Роскачестве
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Рос-качество выступает за борьбу с чрезмерным употреблением алкоголя, однако размещение иллюстраций последствий употребления спиртного на этикетках может иметь негативный результат. Об этом заявила заместитель руководителя организации Елена Саратцева в разговоре с «РИА Новости».

Накануне замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил о подготовке законопроекта, которым предлагается наносить на алкогольную продукцию иллюстрации, демонстрирующие негативные последствия употребления алкоголя, по аналогии с табачной продукцией.

Саратцева, в свою очередь, сочла, что нанесение подобных изображений может сократить площадь для нанесения обязательной информации о маркировке или сделать ее нечитаемой.

«Во-вторых, это может привести и к отказу части потребителей не только от потенциально вредных алкогольных коктейлей, но и снизить темпы развития виноделия, по аналогии с антиалкогольной кампанией 1980-х годов», — добавила она.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз усомнился в эффективности такой меры, однако, по его мнению, бизнес сможет на ней заработать.

«Это можно будет расценивать как социальную рекламу, и за это производители алкоголя будут брать деньги, а какие-нибудь художники даже могут размещать картины на хороших винах», — пояснил он.

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В 2008 году Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, согласно которой на каждой пачке и упаковке табачных изделий должны содержаться «предупреждения о вреде для здоровья, описывающие пагубные последствия использования табака».

В 2012 году российский Минздрав утвердил перечень графических изображений о вреде курения для размещения на упаковках табачных изделий.

На пачках решили размещать шокирующие фотографии с надписями «Эмфизема», «Онкозаболевание», «Пародонтоз», «Страдание», «Самоуничтожение», «Ампутация», «Старение», «Мертворождение», «Недоношенность», «Зависимость», «Опасность», «Импотенция».

После этого изготовителям и импортерам дали один год, чтобы изменить привычную упаковку табачных изделий в соответствии с новыми требованиями.
 

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Роскачество алкоголь этикетки упаковка
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