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Visa и Mastercard пригрозили банкам штрафами из-за политики Wildberries

Письма платежных систем Visa и Mastercard российским банкам в Wildberries сочли запугиванием и нечестной конкуренцией. В компании отвергли обвинения в установке дополнительных комиссий для иностранных платежных систем
Visa V $232,29 +0,44% Купить
Mastercard MA $357,07 -0,35% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Российский онлайн-ретейлер Wildberries заявил, что иностранные платежные системы угрозой штрафных санкций оказывают незаконное давление на банки из-за решения компании предоставить скидки при оплате картами МИР, через Систему быстрых платежей (СБП) и через SberPay. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — заявили в Wildberries и назвали такие действия платежных систем незаконными.

В компании пояснили, что снизили цены на товары в зависимости от тарифов платежных систем и предложили пользователями самим выбирать, какой платежной системой им удобнее пользоваться. В Wildberries добавили, что не вводили никаких дополнительных комиссий, поскольку тарифы формируются самими платежными системами.

В компании утверждают, что иностранные платежные системы предоставляют в зарубежных странах значительно более низкие комиссии, «что является очевидным фактом дискриминации российского бизнеса». 

«Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке», — добавили в Wildberries.

В письме Visa, с которым ознакомился РБК (его подлинность подтвердили два источника в крупных банках) платежная система информировала банки о том, что введение дополнительных комиссий со стороны Wildberries является нарушением ее правил. Компания просит кредитные организации расследовать инцидент и проверить, не делает ли Wildberries наценок при оплате картой Visa. Банки должны сообщить платежной системе о результатах расследования до 31 августа и исправить выявленные нарушения. В противном случае банкам грозит штраф в размере $25 тыс. с ежемесячным возрастанием.

Mastercard в своем письме (его подтвердил собеседник в одной из кредитных организаций) также указала на нарушение правил при взимании допкомиссии и просит банки предоставить результаты расследования и план по исправлению нарушений. Штрафы за нарушения будут начисляться по нарастающей от $20 тыс. до $100 тыс. Если ответ не будет предоставлен в срок — то за это банк должен будет заплатить еще $15 тыс.

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РБК направил запрос крупным банкам и в Mastercard. Сбербанк отказался от комментариев, Тинькофф Банк не ответил на запрос.

Wildberries заявила о навязывании Mastercard и Visa своих условий бизнесу
Бизнес
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

Wildberries 17 августа заявила, что неоднократно сообщала представителям западных платежных систем о слишком высоких для рынка комиссиях. Так в компании ответили на беспокойство Mastercard и Visa из-за того, что онлайн-площадка установила более высокие цены при оплате картами этих платежных систем. В компании пояснили, что у западных платежных систем более высокие тарифы за обработку платежей, чем у российских систем.

В компании пояснили, что при оплате картой «Мир», в СБП и SberPay цены на товары будут ниже, чем при оплате картами международных платежных систем.

«Разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Поэтому, выбирая при оплате заказа «Мир», СБП или SberPay, россияне могут сэкономить на покупках 2%», — объяснил онлайн-ретейлер.

Международные платежные системы выступили против введения допкомиссий со стороны ретейлера и заявили о том, что будут расследовать инцидент. «Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе. Мы убеждены, что у потребителей должна быть возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты», — сказал представитель Visa. Глава Mastercard в России Алексей Малиновский сообщил, что политика Wildberries может привести к дискриминации держателей карт Mastercard.

Представитель Wildberries в ответ подчеркнул, что компания не вводила каких-либо дополнительных комиссий, а отдельно выделила для пользователей тариф платежных систем. «Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему», — сказал он. По расчетам интернет-магазина, новые условия позволят сэкономить россиянам около 40 млн руб. ежедневно.

Прием банковских карт для магазинов является платным. За это они платят так называемую эквайринговую комиссию своему банку, который предоставляет им услугу по прием карт. Обычно ретейлеры закладывают эти траты в стоимость товаров. У каждого банка установлен свой тариф, средний по рынку — 1,5–2,5%. Значительную часть эквайрингового вознаграждения (около 70%) составляют межбанковские комиссии, которые устанавливаются платежными системами и которые банк магазина выплачивает банку покупателя. В Системе быстрых платежей действующие комиссии ниже рыночных и регулируются ЦБ — от 0,4 до 0,7% в зависимости от категории товара.

Авторы
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Wildberries Visa Mastercard конфликт цены
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