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«Коммерсантъ» назвал претендента на основанное Батуриной «Интеко»

Девелопер «Интеко», основанный Еленой Батуриной, а сейчас принадлежащий банку «Траст», может быть куплен группой «Самолет». По оценке экспертов, сумма сделки может составить до 40 млрд руб.
ГК «Самолет» SMLT ₽3 120 -4,07% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Группа компаний «Самолет» стала одним из претендентов на покупку девелоперской компании «Интеко». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке недвижимости.

По словам источников, «Самолет» начал переговоры с банком непрофильных активов «Траст» о приобретении всего бизнеса «Интеко», основанного Еленой Батуриной, одной из богатейших женщин России и вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с изданием заявил, что бизнес «Интеко» может стоить 30–40 млрд руб. По его словам, оценка базируется на стоимости текущего портфеля компании. Генеральный директор Key Capital Сергей Камлюк сообщил «Коммерсанту», что капитализация «Интеко» — это стоимость существующих активов, будущих проектов и оценка бренда. «Сегодня у «Интеко» в портфеле не так много новых проектов, поэтому вряд ли оценка застройщика будет высокой», — считает он.

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Как заявил в разговоре с газетой управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, «Траст» заинтересован в максимальной стоимости сделки, хотя значительная часть непрофильных активов продается с дисконтом.

«Интеко» было основано Батуриной в 1991 году. За время своего существования девелопер построил более 5 млн кв. м. После ухода Лужкова с поста мэра столицы Батурина продала «Интеко» структурам Микаила Шишханова. Но в 2017 году у того начались сложности из-за Бинбанка. В итоге в 2018 году контроль над компанией перешел к «Трасту». Сейчас бизнес «Интеко» сфокусирован на строительстве жилья бизнес-класса, премиального и элитного сегментов, а «Самолет» специализируется на массовом жилье.

По данным Единого реестра застройщиков, «Самолет» возводит 2,2 млн кв. м и занимает четвертую строчку в топ-100 застройщиков России. Выручка компании в прошлом году выросла на 30%, до 59,7 млрд руб. Крупнейшие акционеры группы — Павел Голубков, Михаил Кенин и Игорь Евтушевский. Совладелец одной из структур группы, «Самолет две столицы», Максим Воробьев (ему принадлежит 25%) — брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. Прошлой осенью «Самолет» провел IPO, продав на бирже 5,1% акций. Тогда капитализация группы оценивалась в 57 млрд руб.

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Теперь компания готовится к SPO (вторичное размещение акций), которое, по словам генерального директора «Самолета» Антона Елистратова, может состояться либо осенью 2022 года, либо весной 2023-го. Он рассчитывает, что дополнительное размещение приведет к увеличению стоимости компании до 400 млрд руб.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что покупка «Интеко» станет для «Самолета» заметным драйвером роста, что позволит группе продемонстрировать позитивную динамику показателей перед SPO. Он отметил, что «Интеко» — сравнительно большая компания, такой бизнес на рынке обычно продается целиком, а не по отдельным площадкам.

Партнер Colliers Владимир Сергунин сообщил изданию, что «Самолет» в случае закрытия сделки получит площадки в центре Москвы, которые принадлежат «Интеко».

В «Интеко» посоветовали «Коммерсанту» обратиться с запросом в «Траст». В «Самолете» и «Трасте» отказались прокомментировать РБК информацию о сделке.

В июне президент — председатель правления «Траста» Александр Соколов заявил, что банк готов продать «Интеко». «Интересанты есть. Мы так же, как и по многим активам, ведем переговоры по «Интеко» в том числе. Просто мы ценим этот актив, за него торгуемся. Сейчас по «Интеко» нет никаких корпоративных барьеров для того, чтобы этот актив продать, вопрос цены. Мы будем просить высокую цену за этот актив, он реально очень качественный», — говорил он.

Соколов отмечал, что на тот момент капитализация компании по консервативным оценкам составляла 22 млрд руб., по оптимистичным — 26–27 млрд руб., а к концу года реальная стоимость должна составит примерно 32 млрд руб. «У «Интеко» по-прежнему очень хороший потенциал для дальнейшего роста. Мы продолжаем инвестировать в «Интеко», выделять средства на покупку новых участков, новые проекты. Как всегда, вопрос цены», — подчеркивал президент «Траста».

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
При участии
Надежда Федорова
«Интеко» Елена Батурина «Траст»
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