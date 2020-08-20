Airbnb объявила о намерении разместить акции на бирже

Число бумаг, которые планируется разместить, и ценовой диапазон предложения пока не определены. Ранее компанию оценивали в $26–31 млрд

Фото: Gabrielle Lurie / Reuters

Сервис аренды жилья Airbnb отправил в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявку о проведении первичного публичного размещения своих акций (IPO, initial public offering). Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Число акций, которые планируется разместить на бирже, и ценовой диапазон предложения пока не определены. В Airbnb пояснили, что IPO состоится после того, как SEC закончит проверку заявки на соответствие условиям рынка и другим требованиям.

Издание Wall Street Journal ранее сообщало, что размещение может пройти двумя разными способами: либо в виде традиционного IPO, либо путем слияния с другой компанией.

В 2016 году инвесторы оценивали общую стоимость Airnbnb в $30 млрд, в 2017 году оценка выросла до $31 млрд. Однако ограничение путешествий из-за закрытия границ в условиях пандемии COVID-19 привело к резкому спаду числа клиентов, и в результате оценка стоимости компании сократилась в начале апреля 2020 года до $26 млрд.

В мае генеральный директор Airbnb Брайан Чески признал, что компания переживает самый тяжелый кризис, а потому вынуждена сократить 25% персонала — около 1900 человек.