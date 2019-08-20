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АЛРОСА ₽110 (+55,68%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
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«Тинькофф» отменил крупнейшую сделку на рынке офисной недвижимости Москвы
Руководство «Группы Тинькофф» отказалось от идеи переноса штаб-квартиры в бизнес-центр «Акватория». Ранее заявлялось, что группа займет в бизнес-центре более 68 тыс. кв. м, что станет рекордом за последние два года

«Группа Тинькофф» отказалась от реализации сделки, в рамках которой она должна была взять в долгосрочную аренду значительную часть площадей в строящемся на берегу канала имени Москвы бизнес-центре «Акватория».

«В августе руководство Тинькофф приняло решение не переносить штаб-квартиру Группы в строящийся бизнес-центр «Акватория» в 2022 г. В настоящий момент Компания изучает другие более привлекательные варианты размещения штаб-квартиры Группы», — говорится в отчете TCS Group Holding PLC за январь—июнь 2019 года.

В июне 2019 года «Группа Тинькофф» объявила о подписании на Петербургском международном экономическом форуме соглашения с девелоперской компанией Wainbridge. Тогда группа заявила о намерении взять в долгосрочную аренду более 68 тыс. кв. м. в строящемся Wainbridge бизнес-центре «Акватория» и разместить там свою штаб-квартиру. Переехать на берег канала имени Москвы «Группа Тинькофф» планировала в 2022 году, при этом предполагалось, что Wainbridge инвестирует в строительство бизнес-центра с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений около 15 млрд руб.

«Эта сделка станет крупнейшей на рынке офисной недвижимости Москвы за последние два года», — говорилось в сообщении группы.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Тинькофф, Недвижимость
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